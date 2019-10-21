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Олимпиада-2020 в Токио

СМИ: теннисист Нисикори может пропустить домашние Олимпийские игры 2020 года

Спортсмен не сумел выполнить квалификационный норматив, но может быть допущен в порядке исключения

ТАСС, 21 октября. Японский теннисист Кей Нисикори может пропустить летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание Nikkan Sports.

Спортсмен не сумел выполнить квалификационный норматив для участия в международных турнирах из-за травмы локтя, от которой он восстанавливается. Согласно регламенту, для того, чтобы принять участие в Олимпийских играх, нужно в течение четырех лет после окончания предыдущих Игр сыграть минимум в трех матчах за национальную команду. Последний раз Нисикори выступал за сборную Японии в сентябре 2016 года в матче против команды Украины. При этом из-за травмы он не был включен в состав команды на финальную стадию Кубка Дэвиса, которая пройдет в Мадриде с 18 по 24 ноября. Таким образом, он не сумеет провести еще два матча за сборную до старта Олимпиады.

Утверждается, что Федерация тенниса Японии в качестве исключения из правил попросит допустить Нисикори до участия в Олимпийских играх. По регламенту, травма является одним из исключений, по которому теннисиста могут допустить на олимпийский турнир в случае если он не смог квалифицироваться.

Нисикори занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в его активе 12 титулов ATP. На турнирах серии Большого шлема японец выходил в финал Открытого чемпионата США (2014), четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (2012, 2015, 2016, 2019), Франции (2015, 2017, 2019) и Уимблдона (2018, 2019). На его счету бронзовая медаль Олимпийских игр 2016 года.

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Олимпиада-2020 в Токио
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