Спортивный центр "Старт" с 2020 года станет управляющей компанией "Мордовия-Арены"

ТАСС, 21 октября. Управляющей компанией построенного в Саранске к чемпионату мира по футболу стадиона "Мордовия-Арена" в 2020 году станет государственное автономное учреждение "Республиканский спортивно-тренировочный центр "Старт", сообщил в понедельник ТАСС министр спорта, молодежной политики и туризма Мордовии Александр Савилов.

Построенные к чемпионату мира стадионы в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске будут переданы в собственность региональных властей. Ранее министр спорта РФ Павел Колобков сообщал, что арены должны выйти на самоокупаемость к пятому году их использования.

"До 31 декабря 2019 года планируется передача стадиона "Мордовия-Арена" в собственность Республики Мордовии. В качестве управляющей компании с 2020 года будет выступать государственное автономное учреждение Республики Мордовия "Республиканский спортивно-тренировочный центр "Старт". Нагрузка [на бюджет] будет, конечно, но финансовая помощь также предусматривается", - сказал Савилов, не пояснив, на сколько именно вырастет нагрузка на бюджет.

Власти Мордовии в июле 2019 года сообщали, что "Мордовия-Арена" является самым крупным спортивным объектом республики, при этом стадион располагает большими возможностями для развития бизнеса, 17 июля на территории стадиона открылся деловой комплекс с одноименным названием. На базе стадиона планируется создание центра семейного отдыха с кинотеатрами, детскими зонами и концертными площадками. По расчетам властей, многопрофильный подход позволит обеспечить финансовую устойчивость стадиона.

В настоящее время "Мордовия-Арена" является домашним стадионом клуба "Мордовия", который выступает в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Спортивный центр "Старт", расположенный в Мордовии, включает в себя одноименный стадион на 11 613 мест и Дворец водных видов спорта. Также под управлением учреждения находится бассейн "Жемчужина" в селе Рождествено (Республика Мордовия, Ичалковский район).

Стадион "Мордовия-Арена" вместимостью 44 тыс. зрителей был построен к чемпионату мира 2018 года, который прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Саранск принял четыре матча группового этапа чемпионата мира. 8 июня на стадионе состоялся матч сборных России и Сан-Марино (9:0) в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, эта победа стала самой крупной в истории российской сборной, матч посетил 42241 человек.