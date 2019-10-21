МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Федеральный стандарт о присвоении квалификации "тренер-преподаватель" утвержден в России 25 сентября. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

"25 сентября утвержден федеральный государственный образовательный стандарт о присвоении квалификации "тренер по виду спорта - преподаватель". Он позволяет готовить преподавателей по этим двум специальностям. На сегодняшний день он вступил в силу. Здесь проблем нет, та проблема, которая ставилась, решена", - сказала Голодец.

10 октября президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта посетовала на проблемы, с которыми сталкиваются тренеры при устройстве в учебные заведения: "До сих пор не разработан и не утвержден профессиональный стандарт тренера-преподавателя, из-за чего не регламентируются педагогический стаж, доплаты, отпуска. Получается, что даже специалисты, воспитавшие олимпийских чемпионов, должны переучиться, чтобы обучать детей физкультуре. Подчеркну, что спортивная подготовка - это педагогический процесс, поскольку тренеры часто заменяют своим воспитанникам родителей".