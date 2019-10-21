Новый сезон Национальной баскетбольной ассоциации стартует в ночь на среду

ТАСС, 22 октября. Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) начнется в ночь на среду. Откроют сезон-2019/20 матчи "Торонто" - "Нью-Орлеан", "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Лос-Анджелес Клипперс".

Нынешний розыгрыш турнира станет 74-м в истории, первые соревнования в рамках НБА проходили в период с 1946 по 1947 годы. Тогда победителем стала "Филадельфия Уорриорз" (нынешнее название - "Голден Стэйт"). Рекорд по количеству чемпионских титулов НБА принадлежит "Бостону", всего команда становилась чемпионом 17 раз. На один трофей меньше у "Лос-Анджелес Лейкерс", третье место делят "Чикаго" и "Голден Стэйт" (по шесть).

Прошлый сезон НБА завершился драматичной развязкой. Уход лучшего игрока своего поколения форварда Леброна Джеймса из "Кливленда" в "Лейкерс" открыл дорогу к победе в Восточной конференции целому ряду команд. Долгое время Джеймс вместе с партнерами по "Кливленду" останавливал на пути к титулу чемпионов Востока "Индиану", "Бостон" и "Торонто". Однако теперь в Восточной конференции появился новый лидер - "Милуоки", ведомый греческим легким форвардом Яннисом Адетокунбо, который летом нынешнего года получил приз самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Действующий на тот момент чемпион НБА и лучший клуб лиги последнего времени "Голден Стэйт" выиграл Западную конкуренцию и готовился к защите титула. В основном составе той команды играли одни из главных снайперов лиги защитник Стефен Карри, специалист по дальним броскам и обороне атакующий защитник Клэй Томпсон, один из самых одаренных баскетболистов в истории легкий форвард Кевин Дюрант, тяжелый форвард Дрэймонд Грин, а также нацеленный на атаку центровой Демаркус Казинс. Все они в разные годы участвовали в Матче всех звезд, так что конкурентов у "Голден Стэйт" в борьбе за третий подряд и седьмой в истории трофей практически не было.

Однако на деле все оказалось иначе. "Голден Стэйт" вышел в финал НБА, но лишился сразу нескольких значимых баскетболистов, среди которых Дюрант и Казинс. Кроме того, из-за различных повреждений матчи пропускали Карри и Томпсон, а запасному центровому команды Кевону Луни даже пришлось провести несколько игр с переломом межреберного хряща. Перед финальной серией с "Торонто" действующие чемпионы пребывали в разобранном состоянии, а канадцы, ведомые легким форвардом Каваем Леонардом, были готовы к битве.

В финале проблемы игроков "Голден Стэйт" со здоровьем только усугубились. Дюранту пришлось выйти на паркет в пятом матче серии (к тому моменту "Голден Стэйт" проигрывал со счетом 1-3) с недолеченной травмой ноги, однако уже через 12 минут игрового времени форвард порвал ахиллово сухожилие и покинул площадку. В шестом матче противостояния тяжелое повреждение получил Томпсон - у него был диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Здоровые и мотивированные баскетболисты "Торонто" сломили сопротивление соперника, впервые в истории выиграв титул.

Сезон дуэтов

Многие команды лиги были активны на рынке свободных агентов. "Голден Стэйт" при этом понес потери - Дюрант, контракт которого истек летом, решил покинуть клуб и подписать соглашение с "Бруклином". В том же направлении проследовал разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг. Так был образован один из самых сильных дуэтов современности, остальные клубы подхватили тенденцию.

Позднее стало известно, что Леонард отказался продлевать контракт с "Торонто" и перешел в "Лос-Анджелес Клипперс". Позднее в клуб из Лос-Анджелеса был обменян легкий форвард Пол Джордж, проведший последние сезоны в "Оклахоме". "Лейкерс" тоже не стали откладывать в долгий ящик укрепление команды, ведь по итогам прошлого сезона они не попали в плей-офф. Клуб обменял в "Нью-Орлеан" разыгрывающего Лонзо Болла и легкого форварда Брэндона Ингрэма в комплекте с драфт-пиками на тяжелого форварда Энтони Дэвиса.

Одними из последних в летнее межсезонье активизировались руководители "Хьюстона". Эта команда длительное время носит статус претендентов на титул, однако раз за разом спотыкается в плей-офф о "Голден Стэйт". Для решения этой проблемы "Хьюстон" выменял у "Оклахомы" рекордсмена по трипл-даблам в одном сезоне лиги разыгрывающего Расселла Уэстбрука, которому теперь предстоит наладить взаимодействие с лидером клуба атакующим защитником Джеймсом Харденом.

"Голден Стэйт" оказался в проигрышном положении, однако менеджмент команды попытался исправить ситуацию. В обратном направлении во время перехода Дюранта проследовал разыгрывающий Д'Анджело Расселл, в прошлом сезоне дебютировавший на Матче всех звезд. При этом "Голден Стэйт" заполнил свою платежную ведомость, подписав максимальные контракты с Томпсоном и Грином, в дальнейшем комплектовать команду пришлось за счет баскетболистов, готовых играть за небольшие деньги. Полгода главному тренеру Стиву Керру придется обходиться без Томпсона, который продолжает восстановление от травмы.

Стоит отметить, что бурное межсезонье и шаткая ситуация в "Голден Стэйт" значительно повысила уровень конкуренции в лиге. В нынешнем сезоне на титул будут претендовать "Лейкерс", "Клипперс", "Хьюстон", "Денвер", "Милуоки", "Филадельфия", "Портленд" и "Голден Стэйт". Возможно, к этому списку добавится и "Бруклин", если Дюрант успеет восстановиться к старту плей-офф. Также нельзя сбрасывать со счетов "Нью-Орлеан", в составе которого будет играть первый номер драфта новичков лиги 2019 года форвард Зайон Уильямсон.

Регулярный чемпионат завершится 15 апреля 2020 года, Матч всех звезд состоится 16 февраля в Чикаго. Старт плей-офф запланирован на 18 апреля, победитель станет известен в июне.