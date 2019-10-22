Отец всех вратарей. Исполнилось 90 лет со дня рождения Льва Яшина

Яшин на протяжении всей карьеры с 1950 по 1971 год был верен одному клубу — московскому "Динамо". Вместе с бело-голубыми он стал пятикратным чемпионом СССР, пятикратным серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР. За сборную он дебютировал 8 сентября 1954 года в товарищеском матче с командой Швеции (7:0) на стадионе "Динамо". В составе советской сборной Яшин выиграл Олимпийские игры 1956 года и чемпионат Европы 1960 года, а также стал серебряным призером европейского первенства — 1964. Вратарь выступал на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966), в 1966 году сборная СССР показала свой лучший результат, заняв четвертое место.

Описание Лев Яшин и Пеле, 1965 год © ТАСС

В 1963 году Яшин был признан лучшим футболистом Европы, получив "Золотой мяч" — самую престижную личную награду в футболе, учрежденную главным редактором France Football Габриэлем Ано в 1956 году. На данный момент он является единственным вратарем в истории, завоевавшим этот приз. Яшин был признан лучшим вратарем ХХ века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Его именем назван символический клуб, куда входят футбольные вратари советских и российских клубов, сохранившие в неприкосновенности свои ворота в 100 и более играх. Именно Яшин первым достиг рубежа в 100 "сухих" матчей в чемпионатах СССР. "Лев Иванович Яшин — легенда не только отечественного, но и всего мирового спорта. Он навсегда остался в истории футбола, внес огромный вклад в его популяризацию. Имя Яшина и сегодня известно любителям футбола во всем мире. Мы гордимся тем, что Лев Иванович представлял на поле нашу страну. Нам важно ценить и чтить своих героев, которые стали примерами для целых поколений спортсменов", — заявили в Российском футбольном союзе (РФС).

Описание Лев Яшин, 1958 год © ТАСС

Яшин родился 22 октября 1929 года в Москве. В детстве он любил играть в различные спортивные игры, но во время Великой Отечественной войны семья была вынуждена переехать в Ульяновскую область, куда был эвакуирован оборонный завод, на котором работал отец Льва Яшина Иван. Там будущий вратарь начал работать учеником слесаря, а уже в 16 лет получил медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне". По возвращении в Москву Яшин продолжил играть в футбол. В 18-летнем возрасте его призвали в армию. Служил в Москве, и тогда же его заметил тренер футбольного "Динамо" Аркадий Чернышев. Лев был приглашен в молодежную команду, а спустя два года стал третьим вратарем основы после Алексея Хомича и Вальтера Саная. В то время он также играл в хоккей с шайбой и с мячом, что примечательно — тоже на позиции вратаря. В 1953 году он стал обладателем Кубка СССР по хоккею и бронзовым призером чемпионата СССР. Перед хоккейным чемпионатом мира 1954 года был кандидатом в сборную СССР, но решил сконцентрироваться на футболе. Вратарская революция Яшина До начала 50-х годов прошлого века все футбольные вратари играли исключительно на линии ворот. Одним из первых, кто стал играть на выходах и перехватывать подачи, был Саная. Яшин же перенял и развил новый стиль игры и стал действовать не только во вратарской площади, но и во всей штрафной. Зрители и профессионалы к такой игре голкипера не привыкли и считали выходы из ворот неуместными.

Описание На тренировке сборной СССР, 1966 год © ТАСС

Весной 1949 года в контрольном матче в Гаграх со сталинградским "Трактором" Яшин пропустил самый нелепый гол за всю свою карьеру. Мяч был сильным ударом введен в игру вратарем соперников, молодой динамовский голкипер на выходе из ворот столкнулся со своим партнером по обороне, а мяч закатился в сетку. В тот момент над Яшиным кто только не смеялся, а в Спорткомитете СССР действия молодого футболиста и вовсе называли цирком. Главный тренер "Динамо" и сборной часто выслушивал упреки в свой адрес из-за игры Яшина, но в скором времени все изменилось. "Все ошибаются, все падают, негатив есть вокруг, но только сильнейшие встают дальше и двигаются вперед, забывая об ошибках. Мы можем сделать ошибку, чтобы после ее исправить. Лев Иванович встал после некоторых падений и стал лучшим в мире", — отметил в разговоре с ТАСС нынешний вратарь и капитан "Динамо" Антон Шунин. Яшин имел хорошие для вратаря физические данные (рост 189 см) и длинные руки. Но главным его козырем была способность предугадывать действия соперника и заранее занимать правильную позицию в воротах. В реакции он уступал некоторым вратарям своего поколения, но умение просчитывать ситуацию на шаг вперед и думать за противника полностью компенсировало этот недостаток.

Описание Вымпелы и футболка, выпущенные к 60-летию Льва Яшина, 1989 год © ТАСС

В конце 50-х — начале 60-х годов манеру игры Яшина стали перенимать все вратари мира. Именно советский голкипер стал основоположником и первым, кто развивал все навыки, необходимые современному вратарю. Яшин играл по всей штрафной площади, тем самым облегчая работу защитникам. У него были неплохие навыки полевого игрока, он мог контролировать мяч ногами и отдавать точные передачи партнерам, что в те времена было большой редкостью. Яшин оказался одним из первых вратарей, кто стал вводить мяч в игру после пойманного удара не сильным выносом ногой, а точным броском рукой своему партнеру. "Лев Иванович был учителем, отцом для всех вратарей, за ним наблюдали не только все наши вратари, но и европейские тоже. Он мне всегда подсказывал и говорил, что классный вратарь — это не тот, кто умеет играть на линии, а тот, кто полностью владеет штрафной площадкой и часто выходит на верховые мячи. На тренировках мы вместе с ним уделяли очень много времени именно игре на выходах, на перехватах. Иногда после основной тренировки несколько футболистов оставались с нами и подавали нам верховые мячи — так мы тренировались", — рассказал в беседе с ТАСС вратарь сборной СССР, бронзовый призер чемпионата мира 1966 года Анзор Кавазашвили. Пример для подражания в спорте и жизни Во время выступления Яшина за сборную СССР команда показывала лучшие результаты в своей истории. В течение 12 лет (с 1954 по 1966) советские футболисты выиграли Олимпийские игры, золото и серебро чемпионата Европы и бронзу чемпионата мира. Яшин же на все крупные турниры ехал с мечтой и уверенностью в победе. На мировое первенство 1970 года Яшин поехал в качестве третьего вратаря, а первым номером тогда был как раз Кавазашвили.

Описание Лев Яшин и португалец Эйсебио в матче за третье место на ЧМ-1966 © AP Photo/Bippa

"Мне среди многочисленных вратарей, которые оказывались в сборной, повезло больше всех, потому что за семь лет я сумел дважды на чемпионатах мира при живой легенде Яшине открывать турниры. Я сыграл первую игру в 1966 и 1970 году. Для меня было очень важным фактором, что меня считали вторым вратарем после этого выдающегося человека и я был рядом с ним. Для меня особенно то, что мы являемся двумя вратарями в СССР, которые получили бронзовые медали чемпионата мира. Помимо того, что у него было уже золото Олимпиады и чемпионата Европы, мы вошли в историю еще раз. Для меня это было очень важно, к сожалению, ни до, ни после этого мы не можем даже повторить такой же результат. В целом у нас вообще была сильнейшая вратарская школа в мире", — подчеркнул Кавазашвили. Несмотря на конкуренцию, Яшин помогал всем вратарям, которые находились в команде за его спиной. "Мы с ним достаточно много общались на протяжении того времени, что я был в сборной. Порой даже вместе жили в одном номере, я наблюдал, как он, для меня пожилой человек на тот момент, справлялся с такой тяжелой работой, как вратарское дело. Он был очень нежным человеком в отношении друзей, он был прямой, льстить не умел. Что замечал, он всегда говорил, поправлял, если сразу не исправлял, то мог и в резкой форме сказать. Но на него никто не обижался, все относились с уважением, у него был огромный авторитет", — рассказал Кавазашвили.

Описание Лев Яшин защищает ворота сборной СССР в четвертьфинальном матче ЧМ-1966 против команды Венгрии © AP Photo/Bippa

На правах старшего товарища Яшин всегда помогал новичкам, при этом никогда не ставил себя выше других. "Если говорить о нем как о человеке, то все дети войны с огромным уважением и пониманием относились к поколению, которое было. Те ребята, которые в 60-х годах продолжали играть, были близки к нам и по духу, и по поколению. В 1955 году в январе я приехал в московское "Динамо". После первой же тренировки Лев подошел и принес французские булочки и колбасу. Он сказал, что в связи с тем, что вы не получаете зарплату, я хочу вас покормить. Он меня даже не знал, впервые я пришел на тренировку, но понимал, что я живу в общежитии, с деньгами было плохо. Он всегда подходил к нам и долгое время помогал, Лев всегда отличался пониманием того, что происходило с людьми вокруг него", — отметил в беседе с ТАСС многолетний партнер Яшина по "Динамо", двукратный чемпион СССР в составе бело-голубых Валерий Урин. "Все знают, насколько Лев Иванович был порядочным человеком. В первую очередь футбол — это жизнь, а в жизни нужно быть хорошим человеком, особенно когда ты великий. Лев Иванович являлся правильным примером для всех", — сказал Шунин. Наследие Яшина 27 мая 1971 года на Центральном стадионе имени Владимира Ленина в Москве в присутствии 103 тыс. зрителей состоялся прощальный матч Льва Яшина: сборная клубов всесоюзного спортивного общества "Динамо" играла против сборной звезд мира, за которую выступали Эйсебио, Бобби Чарльтон и Герд Мюллер. Из-за матчей за "Сантос" не смог приехать в Москву Пеле, который потом прислал телеграмму с извинениями. После первого тайма динамовцы вели со счетом 2:0, а на 52-й минуте произошла замена Яшина, не пропустившего ни одного мяча в своем последнем матче. Покидая поле, Яшин передал свои вратарские перчатки 23-летнему Владимиру Пильгую. По окончании игры футболисты "Динамо" на руках внесли Яшина в ворота.

Описание После прощального матча на стадионе "Динамо", 1971 год © Игорь Уткин/ТАСС

"Лев Иванович никогда не учил меня, как что-то делать. Мы вместе разбирали игровые эпизоды с моим участием и искали моменты, что я сделал правильно, а что нет. Если я что-то даже делал неправильно, то мы разговаривали, как нужно было сыграть. А каких-то нравоучений и наставлений не было. Он ко мне относился очень тепло и доброжелательно, всегда старался ненавязчиво помогать. Когда я даже ошибался и сидел переживал, он меня всегда поддерживал и утешал, никогда не ругался, старался подбодрить. Он сказал мне: "Пока ты своих 500 мячей не пропустишь, вратарем не станешь, так что не расстраивайся". Мне нравился его подход, это человек-легенда, которого знают во всем мире, о таких отношениях с ним только мечтать можно", — сказал Пильгуй ТАСС.

Описание Владимир Пильгуй и Лев Яшин, 1977 год © Игорь Уткин/ТАСС

Пильгуй был основным вратарем "Динамо" на протяжении следующих 11 лет и дважды выиграл с командой Кубок СССР. "Конечно, давление было. Сам по себе пост вратаря очень ответственный. Команда, игроки и болельщики привыкли, что всегда играет Яшин, который всегда выручит, где-то поможет. Игроки уже привыкли к нему. Когда новый человек приходит в команду, очень сложно адаптироваться. В этом была сложность, но мне повезло, что старшие ребята меня приняли, и удачно все сложилось. Наверное, это заслуга Льва Ивановича. Его отношение ко мне было такое, поэтому меня приняли и игроки, и болельщики. Ну и конечно, самому надо было тоже доказывать и соответствовать уровню, ведь я пришел не в какую-то дворовую команду, а в "Динамо", — отметил Пильгуй. Лев Яшин умер 20 марта 1990 года. За два дня до этого ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Но в памяти и сердцах футболистов и болельщиков Яшин останется навсегда. Два памятника голкиперу установлены в Москве — на территории стадионов "Лужники" и "Динамо". 28 декабря 2009 года Центральный банк России объявил о выпуске в обращение памятной серебряной монеты номиналом в 2 рубля из серии "Выдающиеся спортсмены России", посвященной Льву Яшину. В доме, где жил футболист, установлена мемориальная доска, посвященная вратарю.