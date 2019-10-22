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НХЛ

Нападающий "Сент-Луиса" Тарасенко признан второй звездой игрового дня в НХЛ

В победном матче с "Колорадо" 27-летний российский форвард забросил шайбу и отдал две голевые передачи
Владимир Тарасенко AP Photo/Jeff Roberson
Описание
Владимир Тарасенко
© AP Photo/Jeff Roberson

ТАСС, 22 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимир Тарасенко признан второй звездой игрового дня. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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В ночь на вторник действующий обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис" победил "Колорадо" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата, 27-летний Тарасенко отметился голом и двумя результативными передачами. После игры он был признан первой звездой встречи. В девяти матчах нынешнего сезона Тарасенко набрал 10 очков (3 шайбы + 7 голевых передач).

Благодаря трем набранным очкам Тарасенко поднялся на девятую строчку в списке самых результативных игроков в истории "Сент-Луиса", всего у россиянина 428 очков (214+214) в 506 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Тарасенко превзошел достижение Кита Ткачука (427 очков в 543 играх), на восьмом месте располагается Аллан Макиннис (452 очков, 613 игр), лидирует Берни Федерко (1073 очков, 927 игр).

"У нас уже было несколько матчей, в которых мы упускали преимущество в две шайбы и проигрывали, - цитирует Тарасенко пресс-служба НХЛ. - Мы поговорили об этом в раздевалке. В этой игре мы придерживались плана на протяжении всего матча, каждый игрок "Сент-Луиса" стремился отдать все силы сегодня".

Первой звездой дня стал австрийский форвард "Филадельфии" Микаэль Раффль, который забросил две шайбы и сделал результативную передачу в победном домашнем матче против "Вегаса" (6:2). Третьей звездой дня признан шведский нападающий "Коламбуса" Густав Нюквист, забросивший победную шайбу в овертайме гостевой встречи с "Торонто" (4:3).

"Сент-Луис" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 11 очков в девяти встречах. В следующем матче "Сент-Луис" сыграет на домашней площадке против "Лос-Анджелеса" 25 октября.

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