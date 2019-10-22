Переход Подчуфаровой в новую сборную может затянуться, Аввакумовой - сорваться

Ранее IBU ужесточил правила переходов спортсменов из одной сборной в другую. Вместе с тем, перед стартом зимнего сезона сразу три биатлонистки с российскими паспортами собираются сменить спортивное гражданство. Бронзовый призер чемпионата мира 2017 года Ольга Подчуфарова планирует выступать за сборную Словении, Аввакумова, уже менявшая спортивное гражданство, рассматривает вариант перехода в команду Сербии, Аделина Сабитова собралась представлять Белоруссию.

МОСКВА, 22 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Процесс смены спортивного гражданства российской биатлонистки Ольги Подчуфаровой может затянуться, в то время как переход Екатерины Аввакумовой в сборную Сербии может сорваться. На это указывают новые, более строгие правила Международного союза биатлонистов (IBU) по переходу спортсменов из одной сборной в другую, которые оказались в распоряжении ТАСС.

Из их числа проблем с переходом не должно возникнуть только у 22-летней Сабитовой, которая не выступала за Россию на международной арене, поэтому новые ограничения на нее не распространяются.

Для спортсменов старше 23 лет теперь действуют более жесткие условия перехода. По старым правилам, для выступления за новую сборную 27-летней Подчуфаровой необходимо было провести на "карантине" два года, по новым - три, даже с учетом уже имеющейся договоренности между национальными федерациями.

Избежать дополнительного года ожидания спортсменка сможет, если в виде исключения переход одобрит исполком IBU. Однако новые правила IBU говорят, что при смене гражданства спортсмен должен предоставить убедительные и прочные связи со страной, которую он намерен представлять.

Что касается 28-летней Аввакумовой, то ее переход в сборную Сербии может сорваться. По новым правилам, спортсмен старше 23 лет имеет право только один раз сменить сборную. Впервые россиянка это сделала в 2017 году, приняв гражданство Южной Кореи. Если IBU сочтет, что новые правила распространяются и на этот случай, то переход Аввакумовой не состоится.