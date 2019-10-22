"Спартак" обыграл "Йокерит" в матче КХЛ

ТАСС, 22 октября. Московский "Спартак" обыграл хельсинкский "Йокерит" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хельсинки.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ансель Галимов (39-я минута), Артем Федоров (44) и Анатолий Никонцев (59). За "Йокерит" отличился Петер Регин (15, 60).

Нападающий "Йокерита" Марко Анттила провел 200-й матч в КХЛ, форвард Петри Контиола - 600-ю игру в лиге. "Спартак" победил финскую команду в гостевом матче впервые с 18 февраля 2016 года, тогда красно-белые оказались сильнее со счетом 4:2.

"Йокерит" продлил серию поражений до трех матчей, команда идет на седьмом месте в Западной конференции, имея в активе 21 очко после 18 матчей. "Спартак" занимает шестое место, набрав 22 очка в 21 встрече. В следующем матче "Йокерит" сыграет в гостях против московского ЦСКА 24 октября. "Спартак" в тот же день на выезде встретится с нижегородским "Торпедо".

В других матчах игрового дня новосибирская "Сибирь" дома переиграла подольский "Витязь" (4:1). Нападающий "Витязя" Алексей Макеев отметился заброшенной шайбой и повторил клубный рекорд по количеству голов (80) и очков (166), который принадлежал Максиму Афиногенову.

Омский "Авангард" в серии буллитов обыграл на выезде уфимский "Салават Юлаев" (2:1). Защитник "Авангарда" Вилле Покка провел 100-й матч в КХЛ.