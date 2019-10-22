"Спартак" обыграл "Йокерит" в матче КХЛ

ТАСС, 22 октября. Московский "Спартак" обыграл хельсинкский "Йокерит" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хельсинки.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ансель Галимов (39-я минута), Артем Федоров (44) и Анатолий Никонцев (59). За "Йокерит" отличился Петер Регин (15, 60).
Нападающий "Йокерита" Марко Анттила провел 200-й матч в КХЛ, форвард Петри Контиола - 600-ю игру в лиге. "Спартак" победил финскую команду в гостевом матче впервые с 18 февраля 2016 года, тогда красно-белые оказались сильнее со счетом 4:2.
"Йокерит" продлил серию поражений до трех матчей, команда идет на седьмом месте в Западной конференции, имея в активе 21 очко после 18 матчей. "Спартак" занимает шестое место, набрав 22 очка в 21 встрече. В следующем матче "Йокерит" сыграет в гостях против московского ЦСКА 24 октября. "Спартак" в тот же день на выезде встретится с нижегородским "Торпедо".
В других матчах игрового дня новосибирская "Сибирь" дома переиграла подольский "Витязь" (4:1). Нападающий "Витязя" Алексей Макеев отметился заброшенной шайбой и повторил клубный рекорд по количеству голов (80) и очков (166), который принадлежал Максиму Афиногенову.
Омский "Авангард" в серии буллитов обыграл на выезде уфимский "Салават Юлаев" (2:1). Защитник "Авангарда" Вилле Покка провел 100-й матч в КХЛ.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|20
|15
|1
|1
|0
|1
|2
|72-26
|35
|2
|Динамо Мск
|21
|10
|1
|0
|2
|1
|7
|55-49
|25
|3
|Витязь
|20
|10
|1
|3
|1
|1
|4
|50-35
|30
|4
|Торпедо
|22
|7
|4
|1
|1
|0
|9
|61-58
|25
|5
|СКА
|21
|9
|2
|0
|1
|1
|8
|49-42
|24
|6
|Спартак
|21
|6
|1
|2
|1
|3
|8
|51-56
|22
|7
|Йокерит
|18
|6
|2
|1
|0
|3
|6
|51-52
|21
|8
|Северсталь
|20
|4
|1
|3
|0
|1
|11
|45-56
|17
|9
|Локомотив
|19
|7
|0
|1
|0
|0
|11
|44-52
|16
|10
|Динамо Мн
|18
|4
|2
|0
|2
|1
|9
|46-56
|15
|11
|Сочи
|20
|4
|1
|0
|1
|4
|10
|39-56
|15
|12
|Динамо Р
|19
|3
|3
|0
|0
|0
|13
|31-69
|12
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|19
|14
|1
|0
|0
|0
|4
|67-36
|30
|2
|Авангард
|20
|11
|1
|1
|1
|2
|4
|56-41
|29
|3
|Барыс
|18
|11
|1
|0
|0
|2
|4
|39-29
|26
|4
|Сибирь
|19
|11
|0
|0
|2
|2
|4
|42-35
|26
|5
|Салават Юлаев
|20
|10
|0
|1
|3
|0
|6
|45-41
|25
|6
|Адмирал
|19
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|32-40
|25
|7
|Автомобилист
|20
|6
|3
|1
|0
|2
|8
|48-52
|22
|8
|Трактор
|23
|7
|2
|0
|1
|1
|12
|38-55
|20
|9
|Нефтехимик
|21
|6
|1
|1
|1
|2
|10
|42-49
|19
|10
|Металлург Мг
|20
|6
|1
|0
|3
|1
|9
|45-52
|18
|11
|Куньлунь
|20
|5
|1
|2
|0
|2
|10
|42-53
|18
|12
|Амур
|20
|6
|0
|1
|0
|3
|10
|31-41
|17