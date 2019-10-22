Матчи чемпионата Чили по футболу перенесены из-за протестов в стране

ТАСС, 22 октября. Матчи чемпионата Чили по футболу будут перенесены из соображений безопасности в связи с проходящими в стране протестами. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Национальной ассоциации профессионального футбола Чили (ANFP).

Национальная ассоциация приняла решение перенести игры главного футбольного первенства страны, а также встречи второго и третьего по силе дивизионов Чили. Матчи должны были состояться 25-28 октября. В понедельник федерация сообщила о переносе игр детского, юношеского и женского футбольных чемпионатов страны, матчи которых должны были пройти 25-27 октября.

"Футбол является элементом объединения для всех чилийцев, и мы не можем не обращать внимание на ситуации, в которые вовлечены тысячи чилийцев, - заявил президент ANFP Себастьян Морено. - Анализируя природу событий последних дней, ANFP решила полностью приостановить проведение матчей в следующие даты".

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04) до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и другие города страны. В связи со сложившейся ситуацией президент страны Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице и ряде других городов, а также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. Уже третьи сутки подряд в Сантьяго и других городах ночью действует комендантский час.