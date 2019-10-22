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Лига чемпионов

Семин: футболистам "Локомотива" в матче с "Ювентусом" не хватило физических кондиций

Главный тренер "Локомотива" отметил, что он благодарен игрокам
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин EPA-EFE/ANDREA DI MARCO
Описание
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин
© EPA-EFE/ANDREA DI MARCO

ТУРИН /Италия/, 23 октября. /ТАСС/. Футбольному клубу "Локомотив" для положительного результата в матче с "Ювентусом" в Лиге чемпионов не хватило кондиций игроков, которые пропускали предыдущие матчи по причинам травм и болезней. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

"Локомотив" уступил в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентусу" со счетом 1:2, ведя в счете после первого тайма. В матче играли, в частности, полузащитник Гжегож Крыховяк и защитники Владислав Игнатьев и Бенедикт Хёведес, которые не принимали участие во встрече 13-го тура чемпионата России с "Ахматом".

"Мы сыграли на 100% возможностей, я благодарен игрокам. Нам не хватило кондиций тех игроков, которые были ранее больны. Замены было сложно делать, ведь все шло в целом неплохо. Я не стал рисковать", - сказал Семин.

"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице группы D, набрав 3 очка после трех матчей, "Ювентус" идет первым, имея в активе 7 очков. Второе место в турнирной таблице занимает испанский "Атлетико" (7 очков), переигравший ранее во вторник на своем поле немецкий "Байер" (1:0). Немецкий клуб замыкает турнирную таблицу, не сумев набрать ни одного очка. В следующем туре "Локомотив" проведет матч против "Ювентуса" на своем поле, встреча состоится 6 ноября (начало - 20:55 мск).

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