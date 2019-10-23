"Ривер Плейт" второй год подряд вышел в финал Кубка Либертадорес

ТАСС, 23 октября. Второй матч аргентинского противостояния в рамках полуфинала Кубка Либертадорес завершился домашней победой "Бока Хуниорс" над "Ривер Плейтом" - 1:0. Однако гости смогли выйти в финал по сумме двух встреч, так как первая игра закончилась со счетом 2:0 в их пользу.

Обе команды представляют Буэнос-Айрес, их противостояние считается одним из самых принципиальных в мировом футболе. Забитым мячом в составе победителей отметился 19-летний нападающий Уртадо на 80-й минуте. В другой полуфинальной паре играют бразильские клубы "Фламенго" и "Гремио". Их первая встреча завершилась со счетом 1:1, ответная состоится в ночь на 24 октября.

В прошлом году "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" впервые в истории турнира играли друг против друга в финале. Первый матч тогда завершился вничью со счетом 2:2, а ответная встреча несколько раз переносилась. Сначала причиной отмены матча стала погода, а позже - беспорядки, которые устроили фанаты "Ривер Плейта", забросавшие камнями автобус с футболистами "Бока Хуниорс". После этого игру решено было провести в Мадриде на домашнем стадионе "Реала", где "Ривер Плейт" в дополнительное время оказался сильнее (3:1), став обладателем трофея.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. "Ривер Плейт" сыграет в финале турнира седьмой раз, на его счету четыре трофея. "Бока Хуниорс", который является шестикратным обладателем Кубка Либертадорес, выходил в финал соревнований 11 раз, в последний раз клуб выигрывал турнир в 2007 году. Чаще всех трофей Кубка Либертадорес завоевывал аргентинский "Индепендьенте" (7).

"Ривер Плейт" является самым титулованным клубом Аргентины, он 36 раз выигрывал чемпионат страны. "Бока Хуниорс" по этому показателю занимает второе место, завоевав 33 титула.