Сборная России по парусному спорту проведет первый сбор в Сочи 13 ноября

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российская сборная по парусному спорту 13 ноября проведет первый учебно-тренировочный сбор в новом сезоне. Об этом в интервью ТАСС рассказала главный тренер команды Наталья Иванова.

На Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по парусному спорту будет разыграно 10 комплектов наград. Сборная России имеет уже четыре лицензии на Игры-2020. Олимпийские лицензии также будут разыграны на Кубке мира по парусному спорту, который пройдет 13-19 апреля в Генуе.

"Сейчас у ребят короткие каникулы, первый сбор стартует 13 ноября в Сочи. Потом в декабре половина команды останется в Сочи, а другая половина поедет в Европу, - рассказала Иванова. - Позднее в Европу приедут и остальные, основная подготовка к сезону пройдет в Испании - нам нужна теплая вода, большие объемы".

"Весной пройдет два чемпионата мира, потом еще один летом, на них уже не будут разыгрываться лицензии, но это этап нашего внутреннего отбора. Мы ставим спортсменам определенные критерии, которые они должны выполнить, и уже по их результатам определится, кто поедет на Олимпиаду, - добавила Иванова. - Очень важный старт в этом сезоне будет в апреле в Генуе - это Кубок мира, где разыграют оставшиеся олимпийские лицензии. После Кубка мира начнется уже итоговая подготовка к Играм, несколько сборов у нас пройдет в Сочи и Японии".