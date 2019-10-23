Гончаренко: футболисты ЦСКА не экономят силы в Лиге Европы для игр чемпионата России

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА в матчах футбольной Лиги Европы не экономит силы для успешного выступления в чемпионате России. Об этом на пресс-конференции в среду рассказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

ЦСКА в четверг в третьем туре группового этапа Лиги Европы на своем поле встретится с венгерским "Ференцварошем". Встреча пройдет на стадионе "ВЭБ-Арена", начало - 19:55 мск. В первых двух играх армейцы потерпели два поражения.

"Это не так, мы не экономим силы. Слабо представляю, как из моих уст должно прозвучать, что мы экономим силы для игр в чемпионате. Нельзя сказать, что мы с "Лудогорцем" и "Эспаньолом" мало сил отдали, выкладывались", - отметил Гончаренко.

"Мы достаточно много матчей "Ференцвароша" посмотрели - матч с "Лудогорцем" в квалификации Лиги чемпионов, плюс с "Эспаньолом", игры внутреннего первенства. Есть три украинца, мы знаем, как они могут играть. Чемпионат Венгрии характеризуется тем, что команды играют, мало используют длинные передачи. "Ференцварош", наверное, самая популярная команда Венгрии, они играют от себя, в контроль, чем-то они, "Лудогорец" и "Эспаньол" похожи", - добавил главный тренер ЦСКА.

После двух туров ЦСКА занимает четвертое место в группе H, не набрав ни одного очка. Первую строчку занимает болгарский "Лудогорец" (6 очков), на второй позиции располагается испанский "Эспаньол" (4 очка), третье место занимает "Ференцварош", в активе которого одно очко.