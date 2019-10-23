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КХЛ

Дубль Яшкина помог московскому "Динамо" обыграть "Адмирал" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу столичного клуба
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 23 октября. Московское "Динамо" на выезде обыграло владивостокский "Адмирал" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Динамо" шайбы забросили Максим Афиногенов (6-я минута), Сергей Бойков (33), Дмитрий Яшкин (39, 41). У "Адмирала" отличился Александр Коннов (53). 40-летний Афиногенов забросил шайбу во втором матче подряд, 23-летний Бойков набрал первое очко в КХЛ в карьере. Капитан гостей Вадим Шипачев провел 550-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

"Динамо" располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции (27 очков, 22 матча). "Адмирал" занимает шестое место в Восточной конференции (25 очков, 20 матчей). "Динамо" одержало пять побед в последних шести встречах.
"Адмирал" потерпел седьмое домашнее поражение от "Динамо", владивостокский клуб ни разу не обыгрывал москвичей на своем льду в КХЛ. "Динамо" во второй раз в сезоне обыграло "Адмирал" (первая победа была одержана в родных стенах со счетом 4:2).

В следующем матче "Адмирал" примет "Сочи" в пятницу, московское "Динамо" дома сыграет с омским "Авангардом" 29 октября.

Ранее в среду хабаровский "Амур" на своем льду переиграл "Сочи" со счетом 2:1, "Амур" во второй раз в сезоне одержал победу над "Сочи" с таким счетом (первая победа была одержана на выезде). Благодаря победе "Амур" поднялся с последней строчки Восточной конференции (клуб занимает 10-е место), "Сочи" потерпел восьмое поражение подряд и идет 11-м на Западе.

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