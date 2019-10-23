"Зенит" сыграл вничью с "Лейпцигом" в матче Юношеской лиги УЕФА

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 23 октября. /ТАСС/. Футболисты российского "Зенита" из Санкт-Петербурга сыграли вничью с немецким "Лейпцигом" со счетом 1:1 в гостевом матче третьего тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В составе "Лейпцига" отличился Ноа Хольм (3-я минута), у петербуржцев забил Кирилл Кравцов (53). В среду в другом матче группы G встретятся португальская "Бенфика" и французский "Лион".

"Зенит", уступивший в первых двух матчах, с одним баллом в активе занимает после трех туров последнюю строчку турнирной таблицы группы G. У "Бенфики" и "Лиона" после двух матчей по 6 очков, "Лейпциг" занимает третье место в группе, набрав один балл.

В четвертом туре "Зенит" примет "Лейпциг", "Лион" дома сыграет с "Бенфикой", обе встречи пройдут 5 ноября.

Юношеская лига УЕФА - соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартовали две группы по 32 команды, в первой (путь Лиги чемпионов) - юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) - победители национальных чемпионатов в своем возрасте. В пути Лиги чемпионов также принимает участие московский "Локомотив", в пути национальных чемпионатов представителя России нет, так как "Локомотив" также стал обладателем Кубка Российского футбольного союза и завоевал право играть в пути национальных чемпионатов, но, согласно регламенту, его место перешло следующей стране в клубном рейтинге УЕФА.