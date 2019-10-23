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Футбол в России

Хет-трики Бакаева и Нимели помогли "Спартаку-2" разгромить "Факел" в матче Олимп-ФНЛ

"Спартак-2" одержал самую крупную победу в ФНЛ в истории клуба

ТАСС, 23 октября. Московский "Спартак-2" дома победил воронежский "Факел" со счетом 7:2 в матче 19-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе победителей мячи забили Сильванус Нимели (5-я, 14-я и 25-я минуты), Солтмурад Бакаев (6, 36, 64) и Максим Глушенков (80). На 31-й минуте Леонид Миронов не реализовал пенальти. У "Факела" мячи забили Руслан Корян (45, с пенальти) и Илья Мазуров (77).

"Спартак-2" одержал самую крупную победу (с разницей в пять мячей) в ФНЛ в истории клуба, также клуб впервые забил семь мячей в одном матче и пять голов за тайм.

После 19 матчей "Спартак-2" занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. "Факел" располагается на последней, 20-й строчке, имея в активе 12 очков. В 20-м туре "Спартак-2" на выезде сыграет со "СКА-Хабаровском", "Факел" в гостях встретится с "Чайкой" (Ростовская область), матчи пройдут в воскресенье.

В других матчах тура томская "Томь" дома обыграла саранскую "Мордовию" (2:0), а красноярский "Енисей" на своем поле сыграл вничью с курским "Авангардом" (1:1).

Теги
Российский футбол
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