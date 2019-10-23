КДК РФС дисквалифицировал защитника "Крыльев Советов" Анюкова на два матча за потасовку

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника самарских "Крыльев Советов" за потасовку в игре 13-го тура чемпионата страны с "Оренбургом". Об этом журналистам сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Встреча "Крыльев Советов" с "Оренбургом" прошла в воскресенье и завершилась гостевой победой самарского клуба со счетом 1:0. В добавленное ко второму тайму время мяч после рикошета попал в руку защитника "Крыльев Советов" Никиты Чернова в штрафной площади гостей, судья Василий Казарцев не зафиксировал нарушения правил. После этого произошла стычка между футболистами клубов, по итогам которой главный арбитр показал красную карточку Анюкову, а также удалил с поля главных тренеров Владимира Федотова ("Оренбург") и Миодрага Божовича ("Крылья Советов").

"Что касается Анюкова, мы учли, что за 20 лет игровой карьеры это его первая красная карточка, - сказал Григорьянц. - Это очень дисциплинированный футболист, сразу после матча он пришел в раздевалку "Оренбурга" и извинился перед Андреа Чукановым (футболист, которого ударил Анюков - прим. ТАСС), он принял извинения. Анюков дисквалифицирован на два матча чемпионата России по футболу".

Анюков не поможет "Крыльям Советов" в матчах 14-го и 15-го туров Российской премьер-лиги, в которых самарцы дома сыграют с санкт-петербургским "Зенитом" (27 октября) и казанским "Рубином" (4 ноября).