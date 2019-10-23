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Футбол в России

Главный тренер "Крыльев Советов" Божович дисквалифицирован на пять матчей

Тренер наказан за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча 13-го тура РПЛ с "Оренбургом"
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение о дисквалификации главного тренера самарских "Крыльев Советов" Миодрага Божовича на пять матчей за удаление в игре 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

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Встреча "Крыльев Советов" с "Оренбургом" прошла в воскресенье и завершилась гостевой победой самарского клуба со счетом 1:0. В добавленное ко второму тайму время мяч после рикошета попал в руку защитника "Крыльев Советов" Никиты Чернова в штрафной площади гостей, судья Василий Казарцев не зафиксировал нарушения правил. После этого произошла стычка между футболистами клубов, по итогам которой главный арбитр показал красную карточку защитнику самарцев Александру Анюкову, а также удалил с поля главных тренеров Владимира Федотова ("Оренбург") и Божовича ("Крылья Советов").

"За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча и агрессивное поведение в адрес официального лица клуба соперника оштрафовать Божовича на 100 тысяч рублей и дисквалифицировать его на пять матчей чемпионата России. При этом три матча считать реальным исполнением, а еще два - условной санкцией. Испытательный срок - до конца сезона", - сказал Григорьянц.

Также Григорьянц отметил, что комитет принял решение не применять дополнительных санкций к Федотову, за исключением автоматической дисквалификации на один матч за красную карточку. В следующей игре "Оренбург" 27 октября сыграет в гостях с "Краснодаром".

Таким образом, Божович не сможет руководить командой с тренерской скамейки во время следующих трех матчей команды в РПЛ. "Крылья Советов" в 14-м туре дома сыграют с петербургским "Зенитом" (27 октября), в 15-м - дома с казанским "Рубином" (4 ноября), в 16-м - в гостях с московским "Спартаком" (9 ноября).

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