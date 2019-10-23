ФК "Сочи" оштрафован на 100 тыс. рублей за семь желтых карточек в матче с "Арсеналом"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" оштрафован на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение игроков в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала". Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Встреча прошла в воскресенье на стадионе "Арсенал" в Туле и завершилась вничью со счетом 1:1.

"У "Сочи" предупреждения получили четыре футболиста и три тренера - Бородин, Новиков и Точилин. Семь желтых карточек - это неподобающее поведение команды, штраф - 100 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.

После 13 сыгранных матчей "Арсенал" располагается на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков, "Сочи" занимает 13-ю строчку, имея в активе 13 очков.

"На 50 тыс. рублей оштрафован "Тамбов" за трехминутную задержку начала матча с "Уралом". На 20 тыс. оштрафован ЦСКА - за использование болельщиками команды дымовых шашек в матче с "Уфой", - добавил Григорьянц.