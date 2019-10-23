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Мировой футбол

ФК "Урава" сыграет с "Аль-Хилялем" в финале азиатской Лиги чемпионов

Финал разыгрывается в два матча, встречи пройдут 9 и 24 ноября

ТАСС, 23 октября. Японский футбольный клуб "Урава" на выезде победил китайский "Гуанчжоу Эвергранд" со счетом 1:0 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК).

Единственный гол на счету Синдзо Короки (50-я минута). Первый матч в Японии завершился со счетом 2:0 в пользу "Уравы".

В финале японский клуб встретится с "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии. Финал Лиги чемпионов АФК разыгрывается в два матча, встречи пройдут 9 и 24 ноября. Победитель Лиги чемпионов сыграет на клубном чемпионате мира, который пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря.

"Аль-Хиляль" в полуфинальных матчах одолел катарский "Аль-Садд" (4:1, 2:4).

"Урава" является двукратным победителем азиатской Лиги чемпионов (2007, 2017). "Аль-Хиляль" также дважды становился победителем турнира (1991, 2000).

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Мировой футбол
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