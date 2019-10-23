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КХЛ

"Металлург" впервые в сезоне КХЛ одержал три победы подряд

В среду магнитогорский клуб по буллитам обыграл "Ак Барс" - 1:0
Хоккеисты "Металлурга" Егор Алеев/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Металлурга"
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 23 октября. Магнитогорский "Металлург" обыграл казанский "Ак Барс" по буллитам со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время матча и овертайм завершились вничью со счетом 0:0. Победный буллит реализовал Брэндон Козун.

В первом периоде голкипер "Металлурга" Василий Кошечкин получил коньком по шее от защитника команды Максима Матушкина и покинул лед. В течение полутора минут, пока голкиперу оказывали помощь, в воротах "Магнитки" стоял Станислав Галимов. После возвращения на лед Кошечкин доиграл матч до конца. Травму в матче получил нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев, который в третьем периоде столкнулся с форвардом "Металлурга" Егором Коробкиным; хоккеист не смог самостоятельно покинуть лед и был унесен с площадки на носилках.

"Металлург" одержал третью победу подряд, подобное произошло с клубом впервые в нынешнем сезоне. Также "Металлург" впервые в сезоне обыграл "Ак Брас", клубы встретились в третий раз.

"Металлург" идет на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 21 матче. "Ак Барс" возглавляет турнирную таблицу Востока с 31 очком в 20 встречах.

В следующем матче "Металлург" на выезде сыграет против екатеринбургского "Автомобилиста" 25 октября. Днем позднее "Ак Барс" дома примет "Барыс" из Нур-Султана.

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