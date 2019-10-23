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Формула-1

Пилоты команды "Формулы-1" "Рено" исключены из протокола гонки Гран-при Японии

Таким образом, на десятую позицию переместился россиянин Даниил Квят
Даниэль Риккьярдо EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
Описание
Даниэль Риккьярдо
© EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

ТАСС, 23 октября. Пилоты французской команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рено" австралиец Даниэль Риккьярдо и немец Нико Хюлькенберг исключены из протокола гонки Гран-при Японии. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

В гонке Гран-при Японии, которая прошла 13 октября, Риккьярдо финишировал на шестой позиции, Хюлькенберг стал десятым. 13 октября команда "Рейсинг Пойнт" подала протест в FIA с просьбой оценить легальность автомобилей "Рено". По мнению "Рейсинг Пойнт", на болидах французско команды была установлена система, регулирующая баланс тормозов в зависимости от условий на трассе, что запрещено техническим регламентом. Рассмотрев протест, FIA дисквалифицировала пилотов "Рено" из протокола гонки в Японии.

Таким образом, на шестую позицию в гонке Гран-при Японии переместился монегаск Шарль Леклер из "Феррари", на седьмую - француз Пьер Гасли ("Торо Россо"), на восьмую - мексиканец Серхио Перес, на девятую - канадец Лэнс Стролл (оба - "Ресинг Пойнт"), на десятую - россиянин Даниил Квят ("Торо Россо").

Команда "Рено" потеряла девять баллов в зачете Кубка конструкторов, но сохранила пятое место. Коллектив имеет право обжаловать решение о дисквалификации до 18:00 мск 24 октября.

Следующий этап пройдет в Мексике с 25 по 27 октября.

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