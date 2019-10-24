"Торонто" обыграл "Нью-Йорк Сити" и вышел в полуфинал плей-офф MLS

ТАСС, 24 октября. Канадский клуб "Торонто" стал первым полуфиналистом плей-офф Главной футбольной лиги (MLS). Четвертьфинальная встреча против "Нью-Йорк Сити" завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей дублем отметился испанский нападающий Алехандро Посуэло. Футболист открыл счет на 47-й минуте, а на 90-й минуте добыл для своей команды победу, реализовав пенальти. У проигравших единственный мяч забил Исмаэль Таджури (69).

В полуфинале "Торонто" сыграет с победителем матча "Атланта" - "Филадельфия". Другие четвертьфинальные пары составляют "Лос-Анджелес" и "Лос-Анджелес Гэлакси", а также "Сиэтл" и "Реал Солт-Лейк".

"Торонто" является победителем MLS 2017 года. Тогда в финале канадский клуб обыграл действующего на тот момент чемпиона "Сиэтл" со счетом 2:0. В прошлом сезоне "Торонто" не смог пробиться в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.