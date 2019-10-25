За кубками в юбках. Российские женские гандбольные клубы сменили экипировку

Гандбол в России известен уже больше века. На протяжении всего этого времени форма гандболисток была строгой и консервативной. Однако в последние годы ситуация меняется — все большее число (и не только в гандболе) команд переходят на более женственную форму, позволяя своим спортсменкам выходить на арены в юбках.

Описание Дарья Дмитриева © Пресс-служба женского гандбольного ЦСКА

Хотя в том же хоккее на траве или теннисе женщины давно используют юбки в качестве спортивной униформы, в остальные виды спорта данный вид экипировки шел долгие годы. Одними из первых в России на эксперимент решились волейболистки. Волейбольный эксперимент Карполя В чемпионате России по волейболу долгое время шло противостояние между желающими ввести в униформу юбки и теми, кто придерживался старых взглядов. Но в 2012 году тренер Николай Карполь принял решение изменить форму волейболисток "Уралочки". В первую очередь место шорт заняли юбки. К этому добавился женственный розовый цвет.

Описание Наталья Чигиринова © Пресс-служба женского гандбольного ЦСКА

В такой экипировке спортсменки выходили на площадку в двух матчах чемпионата России, после чего Всероссийская федерация волейбола потребовала соблюдения регламента. А регламент предусматривал экипировку в виде маек и шорт. Тем не менее Карполю удалось тогда настоять на своем: новая форма вызвала много положительных откликов, формально регламент не нарушался — юбки были технически соединены с шортами. Сама федерация позднее отметила, что эксперимент получил положительные отзывы, а эстетически спортсменки выглядели женственно. Идея Карполя сработала, в этой форме волейболистки "Уралочки" играют до сих пор. Юбки в гандболе Законодательницами мод в женском гандболе принято считать француженок. Одним из первопроходцев в этом направлении стал клуб "Мец". Позднее по его стопам пошли и другие команды. Президент французского "Нима" Бернар Ру одним из первых высказался за введение юбок для гандболисток в качестве формы.

"Гандболистки должны получить идентичность. Введя такой дресс-код, мы подчеркиваем индивидуальность женского гандбола", — рассказал Ру. Он также отмечал, что введение юбок в качестве экипировки притягивает интерес со стороны потенциальных болельщиков к спортсменкам и к самому виду спорта. К слову, единственным исключением осталась вратарская форма — голкиперы по-прежнему надевали длинные штаны. Российский гандбольный эксперимент В нынешнем сезоне в матчах чемпионата России принимают участие два клуба, чьи игроки выступают в юбках, — это ЦСКА и "Звезда".

Описание Лада Самойленко © Пресс-служба женского гандбольного ЦСКА

"Девушки из нашего клуба признают, что первое время испытывали определенный дискомфорт, но сейчас никаких проблем с юбками не возникает, — рассказал генеральный директор ЦСКА Эдуард Акопян. — В регламенте соревнований не было прописано, что одним из атрибутов игровой формы обязательно должны быть шорты. Изначально многие оказались удивлены нашим выбором. Но по прошествии небольшого периода времени те же самые люди поменяли свое мнение и признали правильность данного решения". "Вариант с юбкой в качестве атрибута игровой формы смотрится поинтереснее, и для зрителей это визуально тоже выглядит довольно необычно, — рассказала разыгрывающий ЦСКА Лада Самойленко. — А вот в плане комфорта первое время было довольно непривычно и неудобно. Причем у остальных девчонок в команде были схожие впечатления".

Описание Гандболистки ЦСКА © Пресс-служба женского гандбольного ЦСКА