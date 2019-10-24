Финалисты континентальных турниров могут сыграть на клубном ЧМ по футболу

ТАСС, 24 октября. Команды, вышедшие в финал континентальных клубных турниров, могут получить шанс принять участие в клубном чемпионате мира по футболу 2021 года. Об этом сообщает агентство АР.

Состав участников клубного чемпионата мира расширен, на турнире 2021 года впервые в истории сыграют 24 команды, которые будут разделены на восемь групп. Решение о проведении клубного чемпионата мира 2021 года в Китае было принято на заседании совета ФИФА в Шанхае в четверг, заявка была единственной.

По информации агентства, ФИФА планирует проведение клубного чемпионата мира раз в четыре года. Команды смогут квалифицироваться на турнир, не одержав при этом победы в континентальном соревновании. Европейским клубам, представляющим Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), будет выделено восемь мест, на турнир 2021 года должны попасть победители Лиги чемпионов и Лиги Европы с сезона-2017/18 по сезон-2020/21, однако УЕФА может ввести ограничение по числу квот от страны. В случае, если один клуб одержит несколько побед в клубных турнирах за этот период, на клубный чемпионат мира может попасть финалист Лиги чемпионов.

Также сообщается, что команды, выступающие на турнирах под эгидой Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), получат шесть мест, четыре квоты на клубный чемпионат мира достанутся победителям Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка 2019 и 2020 годов, решение о распределении двух оставшихся квот будет принято позднее. Азиатской конфедерации футбола (AFC) достанутся три места, в 2021 году два из них получат победители азиатской Лиги чемпионов 2019 и 2020 годов, финалисты розыгрышей сыграют за получение третьей путевки, если в 2019 и 2020 годах победу одержит один и тот же клуб, оба финалиста выйдут на клубный чемпионат мира 2021 года. При этом AFC намерена ввести ограничение на квоты от страны (не более двух), в случае, если по итогам розыгрышей Лиги чемпионов 2019 и 2020 годов победители и финалисты будут представлять одну страну, полуфиналисты также примут участие в розыгрыше путевки.

В зоне Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), как пишет AP, путевки получат также три клуба (две из них - победитель и финалист Лиги чемпионов CONCACAF), процедура розыгрыша третьей путевки пока не определена, при этом CONCACAF также намерена установить ограничение на число клубов от страны (не более двух команд). Африканская конфедерация футбола (CAF) также получила три места, на турнир 2021 года выйдут победитель и финалист африканской Лиги чемпионов 2021 года, а также победитель розыгрыша третьей путевки между полуфиналистами розыгрыша турнира. Победитель Лиги чемпионов Конфедерации футбола Океании (OFC) сыграет за право попадания в основную сетку турнира 2021 года с победителем чемпионата Китая.

Клубный чемпионат мира пройдет в июне - июле 2021 года, точный список стадионов, где пройдет турнир, будет опубликован позднее. На данный момент соревнование проходит между сильнейшими клубами шести конфедераций. Турнир был основан в 2000 году, с 2005 по 2020 год ежегодно проводится в декабре. В прошлом году турнир прошел в ОАЭ, в финале мадридский "Реал" обыграл "Аль-Айн" со счетом 4:1, в матче за третье место аргентинский "Ривер Плейт" был сильнее японской "Касимы Антлерс" (4:0). В 2019 и 2020 годах чемпионат мира пройдет в Катаре. В ближайшем чемпионате примут участие семь команд - победители континентальных турниров и чемпион Катара "Аль-Садд". --0--брс/вл

