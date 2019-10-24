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Серия Гран-при по фигурному катанию

Российские фигуристы с опозданием прибыли в Келуону, где пройдет этап Гран-при

Спортсмены опоздали на стыковочный рейс в Калгари

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Группа российских фигуристов - участников канадского этапа Гран-при Бетина Попова и Сергей Мозгов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Софья Евдокимова и Егор Базин, Александра Трусова, Андрей Лазукин и Серафима Саханович с задержкой прибыли в канадскую Келуону, где пройдут соревнования. Как сообщили ТАСС в Федерации фигурного катания на коньках России, спортсмены опоздали на стыковочный рейс в Калгари.

Российские фигуристы вылетели из Калгари в Эдмонтон, а уже оттуда команда отправилась в Келуону.

"Это довольно частое явление для стыковочных рейсов, - сказал ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. - А, например, участники первого этапа в Лас-Вегасе прождали самолет несколько часов, поскольку его откладывали три раза. Федерация в этот процесс вмешаться не может, билеты для участников соревнований присылают организаторы. Те, кто кто летит за счет Федерации фигурного катания на коньках России, уже подстыковываются к первому маршруту, чтобы быть вместе со спортсменами".

Второй этап серии Гран-при пройдет с 25 по 27 октября.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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