Боец Макгрегор не собирается посещать Дагестан

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств ирландец Конор Макгрегор не планирует ехать в Дагестан, откуда родом его соперник по последнему бою россиянин Хабиб Нурмагомедов. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.

Макгрегор 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе уступил Нурмагомедову. После поединка завязалась драка с участием членов команд бойцов. 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена - на девять месяцев.

"В Дагестан не поеду, нет такого желания", - сказал Макгрегор.