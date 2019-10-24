Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Боец Макгрегор не собирается посещать Дагестан

В последнем поединке ирландец проиграл уроженцу республики Хабибу Нурмагомедову

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств ирландец Конор Макгрегор не планирует ехать в Дагестан, откуда родом его соперник по последнему бою россиянин Хабиб Нурмагомедов. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.

Макгрегор 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе уступил Нурмагомедову. После поединка завязалась драка с участием членов команд бойцов. 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена - на девять месяцев.

"В Дагестан не поеду, нет такого желания", - сказал Макгрегор.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Олимпиада-2020 в Токио
Власти Токио предлагают начать марафон на Играх-2020 ночью из-за жары
Ранее Международный олимпийский комитет объявил о плане переноса соревнований по спортивной ходьбе и марафонских дисциплин в Саппоро
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС