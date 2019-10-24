Колобков: Россия заслужила право провести чемпионат мира по пляжному футболу

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Россия, пройдя большой путь по развитию пляжного футбола, заслужила право провести чемпионат мира. Такое мнение высказал министр спорта РФ Павел Колобков, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба Минспорта РФ.

Россия была выбрана в качестве места проведения чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в четверг на заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА) в Шанхае. Помимо России, на проведение турнира претендовали Чили и Сальвадор.

"Россия прошла большой путь по развитию пляжного футбола и заслужила право проведения чемпионата мира в 2021 году в Москве. Для нашей страны это значимое событие, ведь футбол является самым популярным и любимым видом спорта среди россиян", - сказал Колобков.

"Уверен, что турнир будет проведен на самом высоком уровне, станет ярким и запоминающимся для его участников и многочисленных болельщиков, которые вновь увидят гостеприимство российской столицы, как это было на чемпионате мира по футболу 2018 года", - добавил он.

Министр отметил, что главной задачей является активная подготовка и достойное выступление российской команды на домашнем турнире. "Сборная России, выигравшая чемпионат мира в 2011 и 2013 годах, входит в число лидеров по пляжному футболу", - отметил он.

Первый чемпионат мира по пляжному футболу прошел в 1995 году. До 2005 года он проходил каждый год, после чего стал проводиться один раз в два года. Турнир 13 раз принимала Бразилия, по разу - Франция, ОАЭ, Италия, Таити, Португалия и Багамские острова.