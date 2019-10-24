Макгрегор будет болеть за сборную России на ЧЕ-2020 по футболу

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Ирландский боец смешанного стиля (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе Конор Макгрегор во время чемпионата Европы по футболу 2020 года будет болеть за сборную России. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

В июле 2018 года Макгрегор посетил финал чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии (4:2), который прошел в Москве на стадионе "Лужники".

"Россия сделала многое в плане инфраструктуры для чемпионата мира, - сказал Макгрегор. - Я очень рад был присутствовать на чемпионате мира, это великолепно. Я буду болеть за сборную России на чемпионате Европы".

Сборная России 13 октября со счетом 5:0 одержала победу над командой Кипра и гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.