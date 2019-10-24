Баскетболист УНИКСа Макколлум признан лучшим игроком четвертого тура Еврокубка

ТАСС, 24 октября. Защитник казанского баскетбольного клуба УНИКС Эррик Макколлум признан лучшим игроком четвертого тура Еврокубка. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В среду УНИКС на своем паркете переиграл испанский "Ховентуд" со счетом 86:74. Макколлум набрал 32 очка (лучший результат в текущем сезоне), сделал по четыре передачи и подбора, а также три перехвата, на нем игроки соперника совершили 11 фолов. Также американец является лидером турнира по среднему числу набранных очков за матч (20,8).

После четырех туров УНИКС занимает второе место в группе С, уступая по дополнительным показателям турецкой "Дарюшшафаке", с которой клуб на выезде встретится в пятом туре 30 октября. В Единой лиге ВТБ УНИКС занимает восьмое место (одна победа в трех матчах), в следующей игре казанский клуб на выезде сыграет с командой "Цмоки-Минск" 26 октября.

Еврокубок - второй по силе баскетбольный турнир в Европе после Евролиги.