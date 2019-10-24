Макгрегор приехал в Москву: оскорбления, провокации и толпа фанатов

Ирландец заявил о своем возвращении в UFC, следующий бой он проведет 18 января в Лас-Вегасе

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Ирландский боец Конор Макгрегор решил напомнить миру о своем существовании. Для этого он выбрал уже многократно использованный ранее способ: после длительного молчания он вновь принялся оскорблять своего главного врага в октагоне и главного пиар-помощника Хабиба Нурмагомедова. "Хабиб дерется только с теми, кого может победить, - заявил Макгрегор на пресс-конференции в Москве. - Знаю, что он будет бегать от меня, от этого реванша. Он многого боится, настоящий трус". "Он чуть не умер, когда пытался перейти в легкую весовую категорию. Это еще один признак трусости. Ты можешь бежать от меня, но ты не сможешь прятаться", - добавил ирландец.

В течение пресс-конференции Макгрегор еще неоднократно оскорблял Нурмагомедова, в том числе используя нецензурную брань. Реванш с Нурмагомедовым в Москве Макгрегор на пресс-конференции заявил о своем возвращении в UFC. Он проведет следующий бой 18 января в Лас-Вегасе. По словам ирландца, он уже знает своего оппонента. Позднее ирландский боец также сообщил, что хочет провести реванш с Нурмагомедовым в Москве в 2020 году.