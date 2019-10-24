Макгрегор приехал в Москву: оскорбления, провокации и толпа фанатов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Ирландский боец Конор Макгрегор решил напомнить миру о своем существовании. Для этого он выбрал уже многократно использованный ранее способ: после длительного молчания он вновь принялся оскорблять своего главного врага в октагоне и главного пиар-помощника Хабиба Нурмагомедова.
"Хабиб дерется только с теми, кого может победить, - заявил Макгрегор на пресс-конференции в Москве. - Знаю, что он будет бегать от меня, от этого реванша. Он многого боится, настоящий трус".
"Он чуть не умер, когда пытался перейти в легкую весовую категорию. Это еще один признак трусости. Ты можешь бежать от меня, но ты не сможешь прятаться", - добавил ирландец.
В течение пресс-конференции Макгрегор еще неоднократно оскорблял Нурмагомедова, в том числе используя нецензурную брань.
Реванш с Нурмагомедовым в Москве
Макгрегор на пресс-конференции заявил о своем возвращении в UFC. Он проведет следующий бой 18 января в Лас-Вегасе. По словам ирландца, он уже знает своего оппонента.
Позднее ирландский боец также сообщил, что хочет провести реванш с Нурмагомедовым в Москве в 2020 году.
"Уверен, что мы проведем реванш в Москве в 2020 году. Этот реванш нужен всему миру, я буду совсем другим. Не будет никакого алкоголя, я буду сконцентрирован. Я верну свой титул", - сказал Макгрегор.
Он также добавил, что болельщики заслужили реванш.
Отец и тренер чемпиона UFC Абдулманап Нурмагомедов, в свою очередь, отметил, что реванш превратится в избиение. "Раз он готов, то побьем его в Москве. Это будет не реванш, а второй бой-избиение", - сказал Абдулманап Нурмагомедов.
Любовь к России, провокации и бегущая толпа
Макгрегор в течение пресс-конференции не раз признался в любви к России. "Mother Russia, я люблю эту страну", - сказал Макгрегор, добавив, что знает по-русски только фразу "на здоровье".
Говоря о возможных провокациях со стороны поклонников Нурмагомедова, Макгрегор сообщил о своем местонахождении в Москве. "Провокации от Хабиба? Где он сейчас? Я прилетел сюда, он улетел, пусть знает, даю ему локацию: я живу в центре Москвы, "Ритц-Карлтон". Война с ним не окончена", - сказал Макгрегор.
По завершении пресс-конференции за машиной Макгрегора бросилась толпа фанатов, которые на какое-то время заблокировали проезжую часть.
Макгрегор вечером в четверг посетит матч ЦСКА против венгерского "Ференцвароша" в рамках Лиги Европы.