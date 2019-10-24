Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Макгрегор приехал в Москву: оскорбления, провокации и толпа фанатов

Ирландец заявил о своем возвращении в UFC, следующий бой он проведет 18 января в Лас-Вегасе
Конор Макгрегор Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Конор Макгрегор
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Ирландский боец Конор Макгрегор решил напомнить миру о своем существовании. Для этого он выбрал уже многократно использованный ранее способ: после длительного молчания он вновь принялся оскорблять своего главного врага в октагоне и главного пиар-помощника Хабиба Нурмагомедова.

"Хабиб дерется только с теми, кого может победить, - заявил Макгрегор на пресс-конференции в Москве. - Знаю, что он будет бегать от меня, от этого реванша. Он многого боится, настоящий трус".

"Он чуть не умер, когда пытался перейти в легкую весовую категорию. Это еще один признак трусости. Ты можешь бежать от меня, но ты не сможешь прятаться", - добавил ирландец.

В течение пресс-конференции Макгрегор еще неоднократно оскорблял Нурмагомедова, в том числе используя нецензурную брань.

Реванш с Нурмагомедовым в Москве

Макгрегор на пресс-конференции заявил о своем возвращении в UFC. Он проведет следующий бой 18 января в Лас-Вегасе. По словам ирландца, он уже знает своего оппонента.

Позднее ирландский боец также сообщил, что хочет провести реванш с Нурмагомедовым в Москве в 2020 году.

На эту тему

"Уверен, что мы проведем реванш в Москве в 2020 году. Этот реванш нужен всему миру, я буду совсем другим. Не будет никакого алкоголя, я буду сконцентрирован. Я верну свой титул", - сказал Макгрегор.

Он также добавил, что болельщики заслужили реванш.

Отец и тренер чемпиона UFC Абдулманап Нурмагомедов, в свою очередь, отметил, что реванш превратится в избиение. "Раз он готов, то побьем его в Москве. Это будет не реванш, а второй бой-избиение", - сказал Абдулманап Нурмагомедов.

Любовь к России, провокации и бегущая толпа

Макгрегор в течение пресс-конференции не раз признался в любви к России. "Mother Russia, я люблю эту страну", - сказал Макгрегор, добавив, что знает по-русски только фразу "на здоровье".

Говоря о возможных провокациях со стороны поклонников Нурмагомедова, Макгрегор сообщил о своем местонахождении в Москве. "Провокации от Хабиба? Где он сейчас? Я прилетел сюда, он улетел, пусть знает, даю ему локацию: я живу в центре Москвы, "Ритц-Карлтон". Война с ним не окончена", - сказал Макгрегор.

По завершении пресс-конференции за машиной Макгрегора бросилась толпа фанатов, которые на какое-то время заблокировали проезжую часть.

Макгрегор вечером в четверг посетит матч ЦСКА против венгерского "Ференцвароша" в рамках Лиги Европы.

Теги
РоссияММА
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Следующее заседание исполкома РФС пройдет в Санкт-Петербурге 15 ноября
16 ноября в городе состоится отборочный матч ЧЕ-2020 Россия - Бельгия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС