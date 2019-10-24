Двукратный чемпион "Формулы-1" Алонсо подтвердил участие в ралли-марафоне "Дакар"

ТАСС, 24 октября. Двукратный чемпион "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо примет участие в ралли-марафоне "Дакар" 2020 года в составе команды "Тойота". Об этом сообщает пресс-служба марафона.

Штурманом 38-летнего испанца будет пятикратный чемпион "Дакара" в зачете мотоциклов Марк Кома. Ралли-марафон пройдет с 5 по 17 января в Саудовской Аравии.

Алонсо дебютировал в "Формуле-1" в составе "Минарди" в 2001 году. В 2003 году Алонсо подписал контракт с "Рено", с которой дважды стал чемпионом (2005, 2006). После этого испанец провел сезон в "Макларене", вернулся на два года в "Рено" и в 2010 году перешел в "Феррари". Проведя пять сезонов за итальянскую команду, Алонсо вернулся в "Макларен" в 2015 году, где и завершил выступления в гоночной серии в 2018-м.

Также Алонсо является чемпионом мира по автогонкам на выносливость и двукратным победителем марафона "24 часа Ле-Мана".