Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Россияне завоевали 14 наград в шестой медальный день на Всемирных военных играх

В медальном зачете российская сборная занимает второе место

ТАСС, 24 октября. Российские спортсмены стали обладателями 14 наград в шестой медальный день VII Всемирных военных игр, которые проходят в китайском Ухане.

Россияне завоевали четыре золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград. Золотые медали завоевали российские саблисты Камиль Ибрагимов, Александр Трушаков, Константин Лоханов, Тимур Сафин и рапиристки Ольга Никитина, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Анастасия Иванова, а также Юлия Зыкова (стрельба из винтовки из трех положений с 50 м) и борец Муса Евлоев (весовая категория до 97 кг).

Серебряными призерами стали Кристина Ильиных и Юлия Тимошинина (синхронные прыжки в воду с трехметрового трамплина), женская сборная по военному пятиборью (Евгения Аксенова, Ирина Свечникова, Анастасия Конопко, Людмила Егорова), Гульназ Губайдуллина (современное пятиборье) и женская сборная России по современному пятиборью (Екатерина Хураськина, Гульназ Губайдуллина, Ксения Фральцова, Аделина Ибатуллина).

Бронзовые медали соревнований записали в актив Инна Степанова (стрельба из лука), Георгий Горохов (прыжки с шестом), Вера Рудакова (бег на 400 м с барьерами), тхэквондисты Анастасия Артамонова (до 46 кг), Ольга Музычка (свыше 73 кг) и борец Евгений Салеев (до 87 кг).

В медальном зачете российская сборная занимает второе место, завоевав 40 золотых, 43 серебряные и 41 бронзовую награду, лидирует команда Китая (88-46-21), на третьем месте идет команда Бразилии (18-17-28). Соревнования завершатся 27 октября.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Следующее заседание исполкома РФС пройдет в Санкт-Петербурге 15 ноября
16 ноября в городе состоится отборочный матч ЧЕ-2020 Россия - Бельгия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС