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ATP

Андреа Гауденци избран главой Ассоциации теннисистов-профессионалов

Он вступит в должность с 1 января 2020 года

ТАСС, 24 октября. Итальянец Андреа Гауденци избран новым главой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу организации.

46-летний итальянец на этом посту сменит британца Криса Кермода. Гауденци вступит в должность с 1 января 2020 года. Срок полномочий составит четыре года.

"ATP сыграла центральную роль во многих аспектах моей жизни, стать председателем ATP - это настоящая честь. Я с нетерпением жду возможности начать работу на этом посту", - заявил Гауденци.

"От лица всех теннисистов хочу поприветствовать Гауденци. Как бывший игрок, он знает, через что мы проходим. Считаю, у него есть все качества, чтобы возглавить ATP, мы в ожидании совместной работы", - сказал глава совета АТР, первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Гауденци является победителем трех турниров АТР в одиночном разряде.

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