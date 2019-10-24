Парашютный центр начал работу в тестовом режиме в университете спецназа в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 24 октября. /ТАСС/. Жители Чечни смогли совершить первые прыжки с парашютом в воздушном центре Goodsky на территории Российского университета спецназа (РУС). Как сообщил в четверг ТАСС заместитель руководителя РУС Александр Коровин, пока дропзона работает в тестовом режиме.

"В течение двух недель мы работаем в тестовом режиме для всех желающих, чтобы опрыгать площадку, облетать полосу, закрепить методический опыт программ парашютной подготовки для инструкторов. Гражданские у нас в республике прыгают впервые с 1994 года. Со следующего года планируем запустить дропзону для работы на постоянной основе", - сказал он.

По его словам, раньше в Грозном находился Центральный авиационный клуб ДОСААФ Советского Союза, где проходила подготовку сборная СССР по парашютному спорту, тренировались иностранные спортсмены и команды союзных республик по парашютному спорту. Кроме того, на территории базы проводились всесоюзные и международные соревнования.

"Мы планируем вновь сделать Чеченскую Республику центром парашютного спорта. Для этого на территории Российского университета спецназа создается уникальный и крупнейший в мире центр воздушной подготовки Goodsky. Он включает в себя дропзону, гостиницу и аэродинамический комплекс, который мы официально откроем 4 декабря, в день старта чемпионата России по аэротрубным дисциплинам", - рассказал Коровин.

Чемпионат России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта пройдет впервые в Чечне с 3 по 8 декабря 2019 года. В нем примут участие победители международных соревнований по аэротрубным дисциплинам и мастера спорта международного класса. Отдельный зачет запланирован для иностранных команд. Ожидаются выступления спортсменов из Катара, Бельгии, Польши и Германии.