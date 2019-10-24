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КХЛ

"Спартак" обыграл "Торпедо" и впервые в сезоне одержал три победы подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

В составе победителей шайбы забросили Каспарс Даугавиньш (22-я минута), Александр Хохлачев (40) и Робин Ганзл (60). У проигравших отличился Кирилл Ураков (15).

Защитник "Спартака" Патрик Херсли провел 300-й матч в КХЛ, в игре с "Торпедо" он отметился результативной передачей в эпизоде с голом Хохлачева, всего на счету 33-летнего игрока 171 очко (66 шайб + 105 передач).

"Спартак" одержал третью победу кряду, ранее подопечные Олега Знарка в гостях обыграли петербургский СКА (3:2) и хельсинкский "Йокерит" (3:2). В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает шестое место, набрав 24 очка после 22 матчей. "Торпедо" идет пятым, имея в активе 25 очков после 23 встреч.

В следующем матче 27 октября "Спартак" примет рижское "Динамо", "Торпедо" двумя днями позднее на домашней площадке встретится с ярославским "Локомотивом".

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