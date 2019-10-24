"Йокерит" прервал семиматчевую победную серию ЦСКА в КХЛ

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Финский "Йокерит" со счетом 3:0 победил в гостях ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы забросили Саку Мяеналанен (28-я минута), Ессе Йоэнсуу (44) и Джон Норман (60). Голкипер "Йокерита" Янис Калниньш одержал 50-ю победу в лиге, из которых отстоял "на ноль" в девяти.
ЦСКА, победивший в семи предыдущих матчах, уступил впервые с 3 октября, когда проиграл подольскому "Витязю" (1:2). Победа стала первой для "Йокерита" в пяти последних матчах КХЛ.
ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 35 очков в 21 матче. "Йокерит" с 23 очками после 19 встреч занимает седьмую строчку.
В следующем матче "Йокерит" сыграет 26 октября на выезде с череповецкой "Северсталью". ЦСКА днем позднее встретится в гостях с омским "Авангардом".
В других матчах игрового дня уфимский "Салават Юлаев" дома одержал победу в овертайме над подольским "Витязем" (2:1), череповецкая "Северсталь" на домашней площадке обыграла нижнекамский "Нефтехимик" (2:1), ярославский "Локомотив" дома в овертайме обыграл "Барыс" (Нур-Султан) со счетом 3:2.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|21
|15
|1
|1
|0
|1
|3
|72-29
|35
|2
|Динамо Мск
|22
|11
|1
|0
|2
|1
|7
|59-50
|27
|3
|Витязь
|21
|10
|1
|3
|1
|2
|4
|51-37
|31
|4
|СКА
|22
|9
|2
|0
|1
|2
|8
|51-45
|25
|5
|Торпедо
|23
|7
|4
|1
|1
|0
|10
|62-61
|25
|6
|Спартак
|22
|7
|1
|2
|1
|3
|8
|54-57
|24
|7
|Йокерит
|19
|7
|2
|1
|0
|3
|6
|54-52
|23
|8
|Локомотив
|20
|7
|1
|1
|0
|0
|11
|47-54
|18
|9
|Северсталь
|21
|4
|1
|3
|0
|2
|11
|46-58
|18
|10
|Динамо Мн
|19
|4
|2
|0
|3
|1
|9
|47-58
|16
|11
|Сочи
|21
|4
|1
|0
|1
|4
|11
|40-58
|15
|12
|Динамо Р
|20
|4
|3
|0
|0
|0
|13
|33-69
|14
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|20
|14
|1
|0
|1
|0
|4
|67-37
|31
|2
|Авангард
|20
|11
|1
|1
|1
|2
|4
|56-41
|29
|3
|Барыс
|20
|11
|1
|1
|0
|3
|4
|43-33
|29
|4
|Салават Юлаев
|21
|10
|1
|1
|3
|0
|6
|47-42
|27
|5
|Сибирь
|19
|11
|0
|0
|2
|2
|4
|42-35
|26
|6
|Адмирал
|20
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|43-44
|25
|6
|Нефтехимик
|23
|6
|2
|2
|1
|2
|10
|47-52
|23
|8
|Автомобилист
|20
|6
|3
|1
|0
|2
|8
|48-52
|22
|9
|Трактор
|24
|7
|2
|0
|1
|1
|13
|38-57
|20
|10
|Металлург Мг
|21
|6
|1
|1
|3
|1
|9
|46-52
|20
|11
|Амур
|21
|7
|0
|1
|0
|3
|10
|33-42
|19
|12
|Куньлунь
|20
|5
|1
|2
|0
|2
|10
|42-53
|18