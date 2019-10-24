Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Йокерит" прервал семиматчевую победную серию ЦСКА в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Финский "Йокерит" со счетом 3:0 победил в гостях ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Саку Мяеналанен (28-я минута), Ессе Йоэнсуу (44) и Джон Норман (60). Голкипер "Йокерита" Янис Калниньш одержал 50-ю победу в лиге, из которых отстоял "на ноль" в девяти.

ЦСКА, победивший в семи предыдущих матчах, уступил впервые с 3 октября, когда проиграл подольскому "Витязю" (1:2). Победа стала первой для "Йокерита" в пяти последних матчах КХЛ.

ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 35 очков в 21 матче. "Йокерит" с 23 очками после 19 встреч занимает седьмую строчку.

В следующем матче "Йокерит" сыграет 26 октября на выезде с череповецкой "Северсталью". ЦСКА днем позднее встретится в гостях с омским "Авангардом".

В других матчах игрового дня уфимский "Салават Юлаев" дома одержал победу в овертайме над подольским "Витязем" (2:1), череповецкая "Северсталь" на домашней площадке обыграла нижнекамский "Нефтехимик" (2:1), ярославский "Локомотив" дома в овертайме обыграл "Барыс" (Нур-Султан) со счетом 3:2.

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА21151101372-2935
2Динамо Мск22111021759-5027
3Витязь21101312451-3731
4СКА2292012851-4525
5Торпедо23741101062-6125
6Спартак2271213854-5724
7Йокерит1972103654-5223
8Локомотив20711001147-5418
9Северсталь21413021146-5818
10Динамо Мн1942031947-5816
11Сочи21410141140-5815
12Динамо Р20430001333-6914
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс20141010467-3731
2Авангард20111112456-4129
3Барыс20111103443-3329
4Салават Юлаев21101130647-4227
5Сибирь19110022442-3526
6Адмирал2073210743-4425
6Нефтехимик23622121047-5223
8Автомобилист2063102848-5222
9Трактор24720111338-5720
10Металлург Мг2161131946-5220
11Амур21701031033-4219
12Куньлунь20512021042-5318
Реклама на ТАСС
Лига Европы
Футболист "Ференцвароша" Харатин: матч против ЦСКА в Будапеште будет непростым
В четверг венгерский клуб обыграл в Москве ЦСКА со счетом 1:0
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС