"Йокерит" прервал семиматчевую победную серию ЦСКА в КХЛ

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Финский "Йокерит" со счетом 3:0 победил в гостях ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Саку Мяеналанен (28-я минута), Ессе Йоэнсуу (44) и Джон Норман (60). Голкипер "Йокерита" Янис Калниньш одержал 50-ю победу в лиге, из которых отстоял "на ноль" в девяти.

ЦСКА, победивший в семи предыдущих матчах, уступил впервые с 3 октября, когда проиграл подольскому "Витязю" (1:2). Победа стала первой для "Йокерита" в пяти последних матчах КХЛ.

ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 35 очков в 21 матче. "Йокерит" с 23 очками после 19 встреч занимает седьмую строчку.

В следующем матче "Йокерит" сыграет 26 октября на выезде с череповецкой "Северсталью". ЦСКА днем позднее встретится в гостях с омским "Авангардом".

В других матчах игрового дня уфимский "Салават Юлаев" дома одержал победу в овертайме над подольским "Витязем" (2:1), череповецкая "Северсталь" на домашней площадке обыграла нижнекамский "Нефтехимик" (2:1), ярославский "Локомотив" дома в овертайме обыграл "Барыс" (Нур-Султан) со счетом 3:2.