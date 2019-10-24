"Манчестер Юнайтед" обыграл сербский "Партизан" в матче Лиги Европы

В турнирной таблице на первом месте располагается "Манчестер Юнайтед" (7 очков), далее идут АЗ (5), "Партизан" (4) и "Астана" (0). В следующем туре "Манчестер Юнайтед" примет "Партизан", АЗ в гостях сыграет с "Астаной", оба матча пройдут 7 ноября.

Результаты других матчей

В группе J итальянская "Рома" дома сыграла вничью с немецкой "Боруссией" (Менхенгладбах) со счетом 1:1, турецкий "Истанбул Башакшехир" на своем стадионе переиграл австрийский "Вольфсберг" (1:0). В таблице лидирует "Рома" (5 очков), далее идут "Истанбул Башакшехир" (4), "Вольфсберг" (4) и "Боруссия" (2).

В группе K португальская "Брага" в гостевой встрече обыграла турецкий "Бешикташ" (2:1), а английский "Вулверхэмптон" в гостях победил словацкий "Слован" (2:1). Лидирует в группе "Брага" (7), далее идут "Вулверхэмптон" (6), "Слован" (4) и "Бешикташ" (0).

В группе I немецкий "Вольфсбург" сыграл вничью с бельгийским "Гентом" в гостевом матче со счетом 2:2, французский "Сент-Этьен" на своем стадионе сыграл вничью с украинской "Александрией" (1:1). Первое место в группе занимает "Вольфсбург" (5), второе - "Гент" (5), третье - "Александрия" (2), замыкает таблицу "Сент-Этьен" (2).

В группе G португальский "Порту" дома сыграл вничью с шотландским "Рейнджерс" (1:1), швейцарский "Янг Бойз" на домашнем стадионе победил голландский "Фейенорд" (2:0). В турнирной таблице на первой строчке идет "Янг Бойз" (6), на второй - "Рейнджерс" (4), на третьей - "Порту" (4), на четвертой - "Фейенорд" (3).

Матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы пройдут 7 ноября.