Ребров: "Ференцварош" воспользовался тем, что ЦСКА "подсел" во втором тайме матча ЛЕ

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА из-за усталости стали менее активно играть во втором тайме матча Лиги Европы с "Ференцварошем", венгерская команда воспользовалась этим. Таким мнением на послематчевой пресс-конференции поделился главный тренер венгерского клуба Сергей Ребров.

"В футболе всегда самое главное - результат. Для игроков не нужна была лишняя мотивация, игра против ЦСКА в Лиге Европы - другой мотивации не нужно. Я знаю силу ЦСКА в атаке, мы пытались насытить центральную зону. Армейцы немного подсели во втором тайме, они перестали прессинговать, из-за этого мы взяли мяч под контроль", - сказал украинский специалист.

ЦСКА занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы H, не сумев набрать ни одного очка после трех матчей. "Ференцварош" идет на третьей строчке, имея в активе 4 очка. Лидирует испанский "Эспаньол" (7 очков), который в параллельном матче в меньшинстве на выезде со счетом 1:0 переиграл болгарский "Лудогорец", идущий вторым в таблице (6 очков).