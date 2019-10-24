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Лига Европы

Футболист "Ференцвароша" Харатин: матч против ЦСКА в Будапеште будет непростым

В четверг венгерский клуб обыграл в Москве ЦСКА со счетом 1:0

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Матч четвертого тура группового турнира Лиги Европы между венгерским "Ференцварошем" и российским ЦСКА будет непростым. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал украинский полузащитник команды из Будапешта Игорь Харатин.

ЦСКА в четверг в Москве проиграл "Ференцварошу" со счетом 0:1. Для российской команды это поражение стало третьим в турнире, ранее армейцы уступили болгарскому "Лудогорцу" (1:5, на выезде) и испанскому "Эспаньолу" (0:2, дома).

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"Первый тайм остался за ЦСКА, они хорошо прессинговали, создали много моментов, - сказал Харатин. - У нас тоже были шансы, но мы их не использовали. Во втором тайме сыграли более уверенно, атаковали, что привело к голу. Для нас это важные три очка".

"Мы смотрели матчи ЦСКА и знали, что они любят атаковать, прессинговать, играть для болельщиков. В двух первых турах ЦСКА играл достойно. То, что они пропустили пять от "Лудогорца" и два от "Эспаньола", - незаслуженно", - добавил полузащитник "Ференцвароша".

"Рано загадывать, выйдем ли мы в плей-офф. Впереди тяжелая, но интересная игра в Будапеште. Будем бороться до конца", - заключил он.

Матч "Ференцварош" - ЦСКА в Будапеште состоится 7 ноября.

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