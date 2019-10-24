"Химки" одержали победу над "Баварией" в баскетбольной Евролиге

ТАСС, 24 октября. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" со счетом 87:74 обыграл немецкую "Баварию" в матче четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Мюнхене.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 19 очков. В составе "Баварии" больше всех очков набрал центровой Грег Монро (18).

"Химки" занимают четвертое место в турнирной таблице Евролиги, в активе подмосковной команды три победы и одно поражение. "Бавария" с двумя победами и двумя поражениями идет седьмой.

В следующем матче команда Римаса Куртинайтиса 29 октября дома сыграет с греческим "Панатинаикосом", "Бавария" днем позднее на домашнем паркете примет испанский "Реал".