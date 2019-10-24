СМИ: "Ювентус" хочет подписать Неймара, Мбаппе или Погба

ТАСС, 25 октября. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" заинтересован в усилении команды нападающими французского ПСЖ Неймаром или Килианом Мбаппе, также туринцы рассматривают вариант с переходом полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на La Gazetta dello Sport.

По информации издания, "Ювентус" собирается подписать одного из этих игроков летом 2020 года, усилив нападение в лице аргентинца Пауло Дибалы и португальца Криштиану Роналду молодым футболистом. Трансфер станет частью преобразования "Ювентуса" к 2024 году в медиакомпанию, в результате которого бюджет клуба будет увеличен на €300 млн.

Погба выступал за туринцев с 2012 по 2016 год, четыре раза стал чемпионом Италии, дважды - обладателем Кубка и трижды - обладателем Суперкубка Италии. Контракт 26-летнего хавбека с английским клубом истекает в 2021 году.

Мбаппе перешел в ПСЖ 31 августа 2017 года из "Монако", его трансфер оценивается в €180 млн, за клуб из Парижа 20-летний француз провел 95 матчей, забив 66 голов и отдав 36 голевых передач. В составе ПСЖ футболист становился чемпионом Франции, обладателем Кубка французской лиги и Кубка Франции. Контракт с французом рассчитан до июня 2022 года.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за рекордные €222 млн. В составе парижан бразилец провел 63 встречи в разных турнирах, отметившись 55 голами и 29 результативными передачами. Он дважды становился чемпионом Франции, завоевал Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок Франции.

"Ювентус" в текущем чемпионате Италии сыграл восемь игр и лидирует в турнирной таблице с 22 очками.