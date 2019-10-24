"Рекорд" начинает защиту титула на Кубке мира по хоккею с мячом среди женщин

ТАСС, 25 октября. Кубок мира по хоккею с мячом среди женских команд, который станет 16-м в истории, стартует в Швеции. Свой титул будет отстаивать российский клуб "Рекорд" (Иркутск).

Соревнования пройдут с 25 по 27 октября в шведской коммуне Але на льду одноименной арены вместимостью около 2 тыс. человек. В турнире примут участие 10 команд - семь шведских, две российские и одна норвежская. Россию также представит иркутская команда "Сибскана", являющаяся дебютантом соревнований, ее средний возраст составляет меньше 18 лет. Решение о выступлении двух команд из одного региона принял минувшей весной губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

На предварительной стадии 10 клубов разделены на две подгруппы. "Сибскана" сыграет в группе А, одним из соперников команды является шведский "Вестерос" - финалист предыдущего Кубка мира. Еще клубу будут противостоять шведские "Скутшер" и АИК, за который выступают игроки сборной России Ольга Богданова, Диана и Карина Липановы, а также норвежский "Хёвик".

Действующего обладателя Кубка мира возглавляет главный тренер женской сборной России Александр Межуев. "Рекорд" сыграет в группе В с четырьмя шведским командами - "Сандвикеном", "Скире", "Виллой" и "Каребю". "Сандвикен" тренирует известный в прошлом хоккеист Александр Дрягин, поигравший как за сборную России, так и за команду Казахстана.

Две лучшие команды из группы выходят в полуфинал. Остальные клубы сыграют в утешительных встречах за пятое, седьмое и девятое места.

Женский Кубок мира проводится с 2003 года. До 2008 года его победителями становились АИК и "Сандвикен" (по три титула). В 2009 году гегемонию скандинавов прервал "Рекорд" - один из самых титулованных российских клубов. После этого команда выиграла Кубок мира еще три раза (2012, 2016, 2018), за последние шесть лет турнир трижды также выигрывал и "Каребю", который сейчас омолодил состав.