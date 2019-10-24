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ММА

СМИ: член Зала славы UFC Кутюр госпитализирован с сердечным приступом

Бывший спортсмен почувствовал недомогание после тренировки

ТАСС, 25 октября. Член Зала славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Рэнди Кутюр госпитализирован, спортсмен перенес сердечный приступ. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал TMZ.

По информации источника, бывший чемпион организации в тяжелой и полутяжелой весовых категориях почувствовал недомогание после тренировки. Его доставили в больницу, где диагностировали сердечный приступ. В настоящее время здоровью 56-летнего Кутюра ничего не угрожает, врачи прогнозируют полное восстановление.

Кутюр дебютировал в смешанных единоборствах в 1997 году на чемпионате UFC 13. За карьеру спортсмен одержал 19 побед (7 нокаутом) и потерпел 11 поражений. 24 июня 2006 года он стал членом Зала славы UFC.

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