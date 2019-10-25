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НХЛ

Шайба Панарина помогла "Нью-Йорк Рейнджерс" победить "Баффало" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:2
Артемий Панарин AP Photo/Nick Wass
Описание
Артемий Панарин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 25 октября. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома одержал победу над "Баффало" со счетом 6:2 во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Голом отметился российский нападающий хозяев Артемий Панарин.

Панарин забросил шайбу на 12-й минуте. Также голами отметились Бретт Хауден (15, 48), Райан Стром (20), Энтони Дианджело (34) и Крис Крайдер (59). Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич записал на свой счет результативную передачу в эпизоде с голом Дианджело.

В составе проигравших шайбы забросили Марко Сканделла (25) и Владимир Соботка (40). Лучшим игроком матча стал Стром. Второй звездой был признан Хауден, третьей - Дианджело.

Панарин в межсезонье сменил "Коламбус" на "Рейнджерс", став самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в лиге (около $11,5 млн). Ранее этот статус принадлежал капитану "Вашингтона" Александру Овечкину ($9,5 млн).

В другом матче дня "Каролина" на выезде в овертайме проиграла "Коламбусу" со счетом 3:4. Российский нападающий гостей Андрей Свечников результативными действиями не отметился. Форвард провел на площадке 17 минут 31 секунду, нанес два броска и сделал два силовых приема.

"Нью-Йорк Айлендерс" победил дома "Аризону" со счетом 4:2. Российский голкипер хозяев Семен Варламов сделал 21 сейв. Защитник гостей Илья Любушкин отыграл 13 минут 44 секунды, записав себе в актив по одному нанесенному и заблокированному броску, а также один силовой прием.

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