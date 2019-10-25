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НХЛ

Дубль Гурьянова принес "Далласу" победу над "Анахаймом" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1
Денис Гурьянов AP Photo/Tony Gutierrez
Описание
Денис Гурьянов
© AP Photo/Tony Gutierrez

ТАСС, 25 октября. "Даллас" дома победил "Анахайм" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Две шайбы забросил российский форвард хозяев Денис Гурьянов.

Гурьянов отметился на третьей и 18-й минутах матча. Он впервые забросил две шайбы за одну встречу в НХЛ. 22-летний Россиянин провел на площадке 10 минут 18 секунд, нанес три броска и сделал один силовой прием. В текущем сезоне на его счету 3 (2 шайбы + 1 передача) балла за результативность.

У проигравших голом отметился Максим Комтуа (25). Российский форвард "Далласа" Александр Радулов очков в матче не набрал. Лучшим игроком встречи стал Гурьянов. Второй звездой был признан форвард "Далласа" Эндрю Коглиано, третьей - голкипер "Анахайма" Джон Гибсон.

Гурьянов начинал текущий сезон в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за "Техас". В составе команды он провел два матча и забросил три шайбы. В АХЛ на его счету 190 встреч и 112 (54+58) баллов за результативность. Игра против "Анахайма" стала для россиянина 30-й в НХЛ, теперь у него в активе 6 (2+4) очков.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Гурьянов выступал за "Ладу" (Тольятти). Форвард провел 55 матчей и набрал 6 (4+2) очков. В 2017 году Гурьянов стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира в составе сборной России.

В другом матче игрового дня "Сан-Хосе" на выезде победил "Монреаль" со счетом 4:2. Также "Нэшвилл" дома был сильнее "Миннесоты" (4:0), а "Сент-Луис" - "Лос-Анджелеса" (5:2).

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