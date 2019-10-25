Трипл-дабл Адетокунбо помог "Милуоки" победить "Хьюстон" в матче НБА

ТАСС, 25 октября. "Милуоки" одержал победу над "Хьюстоном" со счетом 117:111 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Форвард хозяев Яннис Адетокунбо записал на свой счет трипл-дабл.

Игрок набрал 30 очков, сделал 11 передач и совершил 13 подборов. Трипл-дабл стал 15-м в карьере баскетболиста. Больше всех очков в составе "Хьюстона" набрал разыгрывающий Расселл Уэстбрук - 24. Также на его счету 16 подборов и семь передач.

В прошлом сезоне Адетокунбо помог "Милуоки" одержать 60 побед в 82 матчах регулярного чемпионата. В среднем за игру он набирал 27,7 очка, делал 5,9 передачи, 12,5 подбора, 1,3 перехвата и 1,5 блокшота. По итогам сезона форвард был признан лучшим игроком регулярного чемпионата.

В другом матче игрового дня "Атланта" на выезде победила "Детройт" со счетом 117:100. Разыгрывающий гостей Трей Янг набрал 38 очков, сделал девять передач и семь подборов. Центровой "Детройта" Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов.