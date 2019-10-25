Россияне завоевали 12 наград в седьмой медальный день на Всемирных военных играх

ТАСС, 25 октября. Российские спортсмены стали обладателями 12 наград в седьмой медальный день VII Всемирных военных игр, которые проходят в китайском Ухане.

Россияне завоевали три золотые, две серебряные и семь бронзовых наград. Золотые медали выиграли Александр Лифанов (современное пятиборье), мужская сборная России по современному пятиборью в составе Лифанова, Ильи Фролова, Ильи Шугарова и Сергея Карякина, а также мужская сборная России по стендовой стрельбе (скит) в составе Антона Астахова, Александра Землина и Алексея Скоробогатова.

Серебряными призерами стали дзюдоистка Саяна Сагатаева (до 57 кг), женская сборная России по стендовой стрельбе (скит) в составе Анастасии Крахмалевой, Наталии Виноградовой и Марины Беляковой. Бронзовыми призерами стали боксеры Шахриер Ахмедов (до 60 кг), Алексей Мазур (до 64 кг), Александра Кулешова (до 51 кг), Мария Уракова (до 75 кг), прыгуны в воду Сергей Назин и Александр Бондарь (синхронные прыжки с вышки), Кристина Ильиных (однометровый трамплин), пловец на открытой воде Антон Евсиков (5 км).

В медальном зачете российская сборная занимает второе место, завоевав 43 золотые, 45 серебряных и 48 бронзовых наград, лидирует команда Китая (112-55-26), на третьем месте идет команда Бразилии (19-24-31). В пятничной программе остался не разыгран один комплект наград, в финале турнира смешанных пар по теннису встретятся два китайских дуэта. Соревнования завершатся 27 октября.