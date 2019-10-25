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Кубок Карьяла

Шесть игроков СКА вызваны в сборную России по хоккею на Кубок Карьяла

Турнир пройдет с 7 по 10 ноября в Хельсинки
Дмитрий Кагарлицкий Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Дмитрий Кагарлицкий
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 25 октября. Нападающие Сергей Шумаков и Дмитрий Кагарлицкий вошли в состав сборной России на первый этап Евротура Кубок Карьяла. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В состав национальной команды вошли шесть игроков петербургского СКА. Главным тренером СКА и сборной России является Алексей Кудашов. Команда соберется 5 ноября в УТЦ "Новогорск" и вечером того же дня вылетит в Хельсинки. Полностью состав выглядит следующим образом:

  • вратари: Игорь Бобков ("Авангард"), Илья Бочаров ("Динамо" Москва), Александр Самонов (СКА);
  • защитники: Артем Блажиевский (ЦСКА), Ярослав Дыбленко, Артем Зуб (оба - СКА), Иван Мищенко ("Адмирал"), Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба - "Локомотив"), Камиль Фазылзянов ("Ак Барс"), Артем Сергеев ("Салават Юлаев"), Дамир Шарипзянов ("Нефтехимик");
  • нападающие: Шумаков, Кирилл Семенов (оба - "Авангард"), Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Константин Окулов (все - ЦСКА), Кагарлицкий, Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой (все - СКА), Александр Кадейкин, Никита Сошников (оба - "Салават Юлаев"), Павел Кудрявцев, Денис Алексеев (оба - "Локомотив"), Дамир Жафяров ("Торпедо"), Алексей Макеев ("Витязь"), Павел Порядин ("Нефтехимик").

Отмечается, что советник главы штаба национальной сборной России Игорь Ларионов присоединится к команде 8 ноября. Ранее стало известно, что Ларионов полетит с молодежной сборной на матчи Суперсерии с командами канадских юниорских лиг, которая начнется 5 ноября.

Кубок Карьяла пройдет с 7 по 10 ноября в Хельсинки, 7 ноября россияне сыграют с хозяевами соревнований (начало встречи в 19:30 мск), 9 ноября - со шведами (14:30 мск), 10 ноября - с чехами (14:30 мск).

Второй этап Евротура пройдет в России 12-15 декабря, третий - в Швеции 6-9 февраля, четвертый - в Чехии 30 апреля - 3 мая. Команда, набравшая наибольшее количество очков по сумме всех этапов, станет победителем Евротура.

Теги
Кубок Карьяла
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