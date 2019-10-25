"Кузбасс" и "Факел" сыграют в одной группе мужской волейбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 25 октября. Российские волейбольные клубы "Кузбасс" (Кемерово) и "Факел" (Новый Уренгой) попали в группу В по результатам жеребьевки мужской Лиги чемпионов, которая прошла в Софии.

Вместе с российскими клубами выступят немецкий "Берлин" и словенский "АКХ Воллей". Казанский "Зенит" сыграет в группе С вместе с турецким "Халкбанком", бельгийским "Гриньярдом" и польским "Ястшембским Венгелем".

В женской части соревнований "Динамо" (Москва) и "Уралочка" (Свердловская область) попали в группу Е, вместе с российскими командами в группе Е также сыграют французские "Канны" и болгарская "Марица".

Еще один женский российский клуб, "Локомотив" (Калининград) попал в группу В, где сыграет с турецким "Вакифбанком", словенской "Новой КБМ Браник" и итальянским "Савино дель Бене".

В мужском турнире матчи группового этапа, на котором выступят 20 команд, пройдут с 3 декабря 2019 года по 19 февраля 2020 года. В четвертьфинал выйдут победители групп и три лучшие команды из пяти занявших вторые места. На групповом этапе у женщин также принимают участие 20 команд, матчи группового этапа пройдут с 19 ноября по 18 февраля.

Мужские российские команды 10 раз побеждали на турнире - шесть раз это делал казанский "Зенит" (2007, 2012, 2015-2018), три раза - "Белогорье" (2003, 2004, 2014) и один раз - "Локомотив" из Новосибирска (2013). Женские российские клубы трижды побеждали в турнире, дважды - "Уралочка" (1994, 1995), еще один раз - казанское "Динамо" (2014).